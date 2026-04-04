Kızı Shiloh'u gören Angelina Jolie sandı. Yıldız isimlerin kendilerine çok benzeyen çocukları

Usta oyuncu Tom Cruise'un, Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri, her ne kadar Hollywood camiasından uzak kalmaya çalışsa da ünlü ebeveynleri sebebiyle zaman zaman gündem oluyor.

Anne ve babası ayrıldığından beri babasıyla görüşmediği bilinen Suri, şimdilerde Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Büyüdükçe annesinin “Dawson's Creek” yıllarındaki haline benzeyen Suri, giyim tarzı ve sadeliğiyle de Katie Holmes'u andırıyor.