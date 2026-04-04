Kızı Shiloh'u gören Angelina Jolie sandı. Yıldız isimlerin kendilerine çok benzeyen çocukları
04.04.2026 13:48
Son Güncelleme: 04.04.2026 14:58
NTV - Haber Merkezi
Magazin dünyasının ünlü isimleri, kariyerleri kadar özel hayatları ve çocuklarıyla da adlarından söz ettiriyor. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Angelina Jolie'nin kızı Shiloh'un son halini gören şaştı kaldı. Bunun üzerine yıldız isimlerin kendilerine çok benzeyen çocukları merak edildi. İşte çocuklarına yalnızca servetlerini değil, karakteristik yüz hatlarını da miras bırakan isimler…
SHILOH JOLIE-PITT/ ANGELINA JOLIE
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocukları Shiloh'un profesyonel dans kariyeri sürüyor. 19 yaşındaki Shiloh, son olarak Dayoung'un "What's a Girl to Do" adlı parçasının tanıtımda ortaya çıktı. Annesi Angelina Jolie'ye benzerliği ile dikkat çeken Shiloh, ünlü oyuncunun 1990'lı yıllardaki ikizi gibi görünüyor.
KAIA GERBER/CINDY CRAWFORD
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Kaia Gerber da annesine ikizi kadar benzeyen genç yıldızlardan biri. Cindy Crawford’un Rande Gerber ile evliliğinden dünyaya gelen Kaia Gerber, 25 yaşında.
2017'de New York Moda Haftası'nda ilk kez boy gösterdikten sonra bir dizi marka ile çalışan Gerber, oyunculuk da yapıyor. Annesinin adeta kopyası olan genç isim, son olarak "Palm Royale" adlı dizide rol aldı.
ALEXANDER SKARSGARD/ STELLAN SKARSGARD
"Sentimental Value" ile filmindeki performansıyla son dönemde adından söz ettiren Stellan Skarsgard'ın oğlu Alexander Skarsgard da kendisi gibi oyuncu. “True Blood” ile şöhreti yakalayan Alexander Skarsgard, duruşu ve bakışlarıyla babasına benzetiliyor.
JADEN SMITH/WILL SMITH
Jada Pinkett Smith ile Will Smith'in oğulları Jaden Smith çok yönlü bir kariyere sahip. Oyuncu ve şarkıcı Smith, şimdilerde de moda dünyasında adından söz ettiriyor. 27 yaşındaki Jaden Smith, hem görünüşü hem de enerjik halleriyle babasının gençliğini andırıyor.
MAYA HAWKE/UMA THURMAN
"Kill Bill" serisiyle akıllarda yer eden Uma Thurman ve Ethan Hawke'ın kızı Maya Hawke de ebeveynlerinin izinden giderek oyuncu oldu. "Stranger Things" ve “The Kill Room” gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki ünlü isim, gülümsemesi ve duruşuyla annesine benzetiliyor.
BLUE IVY CARTER/BEYONCE
Beyonce ve Jay-Z'nin ilk çocuğu olan Blue Ivy, şimdilerde 14 yaşında. Büyüdükçe görünüşü annesine benzeyen Blue Ivy, Beyonce'nin 2000'lerin başındaki halini andırıyor. "Rönesans" ve “Cowboy Carter” adlı dünya turnelerinde annesi ile birlikte sahneye çıkan Blue Ivy, dansçılar arasında yer aldı. Ayrıca Blue Ivy Carter, "Mufasa: Aslan Kral" filminde de “Kiara” rolüyle ilk uzun metrajlı film deneyimini yaşadı.
SURI CRUISE/KATIE HOLMES
Usta oyuncu Tom Cruise'un, Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri, her ne kadar Hollywood camiasından uzak kalmaya çalışsa da ünlü ebeveynleri sebebiyle zaman zaman gündem oluyor.
Anne ve babası ayrıldığından beri babasıyla görüşmediği bilinen Suri, şimdilerde Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Büyüdükçe annesinin “Dawson's Creek” yıllarındaki haline benzeyen Suri, giyim tarzı ve sadeliğiyle de Katie Holmes'u andırıyor.
ZOE KRAVITZ/LISA BONET
Müzisyen Lenny Kravitz ile oyuncu Lisa Bonet'in kızı olan Zoe Kravitz de oyuncu kimliğiyle gündeme geliyor. Robert Pattinson ile başrolleri paylaştığı “The Batman” filmindeki performansıyla dikkat çeken Kravitz, kariyeri kadar annesine benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.
COLIN HANKS/TOM HANKS
Samantha Lewes ile Tom Hanks'in oğulları Colin Hanks, babasının izinden giderek oyuncu oldu. Son olarak "Nuremberg" filminde boy gösteren 48 yaşındaki Colin Hanks hem görünüşü hem mimikleriyle babasının gençliğini andırıyor.