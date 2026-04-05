Kızılcık Şerbeti’nin Asude’si Servet Pandur: “Oyuncu olarak beni biraz parlattı”
05.04.2026 08:35
Son Güncelleme: 05.04.2026 11:08
Tuğba Öztürk
Usta oyuncu Servet Pandur, Empati programına konuk oldu. Ünlü isim, “Kızılcık Şerbeti” ve dizideki karakteri “Asude” hakkında konuştu.
Daha önce “Hizmetçiler”, “Tuzak”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Kanatsız Kuşlar” gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde “Kızılcık Şerbeti” adlı dizide “Asude” karakterini canlandıran Servet Pandur, bilinmeyenlerini anlattı.
“İKİ AY OKULA ÖNLÜKSÜZ GİTTİM”
Bergama’da doğduğunu ve doğum gününün 27 Mart olduğunu söyleyen Servet Pandur, yedi kardeşin en küçüğü olduğunu ifade etti.
Okula sekiz yaşında başladığını ve o dönem ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu belirten Pandur, “Bana önlük alamamışlardı. İki ay okula önlüksüz gittim.” dedi.
Servet Pandur, 26 yaşındayken kalp krizi sebebiyle kaybettiği babasının kendisine çok düşkün olduğunu ve en başta konservatuvarda okumasını istemediğini ancak sonradan kabullendiğini söyledi.
Bir idolü olmadığını ifade eden Servet Pandur, “Kendi hayatımın kahramanı olmak istedim.” dedi.
Kendisinden yaşça büyük eski eşi oyuncu Cemil Özbayer ile konservatuvarda tanıştığını anlatan Servet Pandur, 1994’te evlendiklerini ve 1996’da oğulları Mustafa’yı kucaklarına aldıklarını söyledi. Ancak evliliği yürütemediklerini belirtti.
“Neden bir daha hiç evlenmedin?” sorusuna yanıt veren Servet Pandur, “Karşıma beni şöyle alıp götürecek bir adam çıkmadı. (Gülüyor) Bir başka erkekle çocuğum ve ben yaşayınca ‘Cemil ne hissedecek?’ diye de düşündüm. Bu sebeple istemedim” ifadelerini kullandı.
Hukukçu olmak istediğini itiraf eden Servet Pandur, “Hep adaleti, masumu savunmak istedim.” dedi.
"HAYALİNİ KURDUĞUM BİR MESLEK DEĞİLDİ"
Kendisini oyunculuğa yönlendiren kişinin Ülkü ablası olduğunu söyleyen Pandur, “Ablamla Ankara’ya onun yanına gitmiştik. Ben de o dönem yeniden üniversite sınavına hazırlanıyordum. Ve onun bana ‘sen neden tiyatroyu düşünmüyorsun?’ demesiyle tiyatroya yöneldim.” diye anlattı.
Ünlü isim, “Oyunculuk çok hayalini kurduğum bir meslek değildi.” ifadelerini kullandı.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Kızılcık Şerbeti’ni gerçekten seviyor musun?” sorusunu da yanıtlayan Servet Pandur, diziyi gerçekten sevdiğini sevdiğini söyledi ve ekledi:
“Tanınırlık ve oyunculuk açısından beni biraz parlattı. Bazı sahnelerden de çok keyif alıyorum, özellikle seninle olan sahnelerimizden.”
Taylan’ın “Asude ile Abdullah’tan bir şey olur mu?” diye sorması üzerine Pandur, “Valla Abdullah’a bağlı. Salkım’dan herhalde bir süre sonra illahlah edecek. Ya da belki de Asude başka birine aşık olacak, bu sefer Abdullah da Asude’ye aşık olduğunu fark edecek.” dedi.