Kızıldeniz Film Festivali’nde Dilan Çiçek Deniz rüzgarı
05.12.2025 15:52
Ceren Ekşi
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu yıl 5'incisi düzenlenen Kızıldeniz Film Festivali'nin açılış törenine katıldı. Deniz, geceden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Bu yıl 5'incisi düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, 4 Aralık akşamı başladı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen ve 13 Aralık'a kadar devam edecek olan festivalin açılış törenine Hollywood yıldızları akın etti.
Açılış törenine; Dakota Johnson, Jessica Alba, Rita Ora, Kirsten Dunst, Olga Kurylenko, Ana de Armas, Metawin, Juliette Binoche, Adrien Brody, Uma Thurman, Aishwarya Rai Bachchan gibi isimler katıldı.
Törende İngiliz oyuncu Michael Caine, Kızıldeniz Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Sahneye tekerlekli sandalye ile çıkan 92 yaşındaki Caine, ödülünü Vin Diesel'den aldı.
JULIETTE BINOCHE İLE POZ VERDİ
Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde Türk oyuncular Dilan Çiçek Deniz ile Serkan Çayoğlu da boy gösterdi.
Dilan Çiçek Deniz, gecede Oscar ödüllü Fransız oyuncu Juliette Binoche ile bir araya geldiği anları takipçileriyle paylaştı.
"TÜM SEVGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Ardından kırmızı halıdaki görüntülerinden bir video paylaşan Deniz, "Tüm sevginiz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Törende taşlarla işli, derin yırtmaçlı beyaz bir elbise giymeyi tercih eden 30 yaşındaki Deniz'in paylaşımı büyük ilgi gördü.