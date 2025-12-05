Kızıldeniz Film Festivali’nde Dilan Çiçek Deniz rüzgarı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, 4 Aralık akşamı başladı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen ve 13 Aralık'a kadar devam edecek olan festivalin açılış törenine Hollywood yıldızları akın etti.