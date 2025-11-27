Kızıldeniz'de palyaço balıkları görüntülendi
27.11.2025 12:01
AA
Mısır'ın Hurgada kenti açıklarında palyaço balıkları görüntülendi.
Kızıldeniz'in dalış turizmiyle ünlü Mısır'ın Hurgada kenti açıklarında görüntülenen palyaço balıkları, anemonların arasında çift halinde yaşıyor. Su altında Palyaço balıklarının dünyasında da bir hiyerarşi mevcut. Bu hiyerarşi piramidinin başında da üreyen dişi balıklar geliyor.
"KAYIP BALIK NEMO"
“Kayıp Balık Nemo” olarak tanıdığımız Palyaço balıkları, belirgin beyaz çizgileri ile ve belirgin sarı, kırmızı, turuncu tonlarındaki renkleriyle su altının sevimli türleri arasında yer alıyor.
Palyaço balıkları, Hint-Pasifik okyanusunun ılık ve tropikal sularında yüzen tuzlu su balıklarıdır. Genellikle palyaçolar mercan resiflerinde yaşarlar. Sığınak ve yırtıclardan korunmak için güvendikleri deniz anemonlarıyla simbiyotik ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki geliştirirler. Palyaço balığı derisindeki bir mukus tabakası, balık yiyen anemonun ölümcül sokmasına karşı bağışıklık kazandırır.
Palyaço balıkları da anemonu, anemon yiyen balıklardan korur, temizler, yelpazeler ve atıklarıyla faydalı mikroorganizmaları çeker.
*Anemon: Denizşakayıkı diye geçer. Suda bulunan ve avlanarak yaşayan canlılardır.
"ÇİFT CİNSİYETLİ BALIKLAR"
Palyaço balıkları hepçildir ve çoğunlukla planktonla beslenirler. Üreyen bir dişi ve bir erkek ile beraber bazı üremeyen bireylerden de oluşan gruplar halinde yaşarlar.
Palyaço balıkları, üreyen dişi, üreyen erkek ve büyümeyen birey şeklinde ilerleyen bir hiyerarşi piramitine sahiptirler.Palyaço balıkları çift cinsiyetli balıklardır. Üreyen dişi ortadan kaybolduğunda, üreyen erkek cinsiyet değiştirir ve hiyerarşide onun yerini alır. Üreme sırasında dişi, yumurtaları anemonunun yakınındaki bir kayaya bırakır ve erkek onları döller . Yumurtadan çıktıktan sonra palyaço balıkları larva olarak açık okyanusa dağılır, sonunda dibe yerleşir ve gençler olarak bir anemon konakçısı ararlar.
*Plankton: Suda pasif olarak, veya sınırlı yüzme yeteneklerine sahip olduğu için akıntılarla taşınan hayvan veya bitkilerden oluşur.
"TİCARETİ EN YAYGIN BALIKLAR ARASINDA"
Bu balık ailesinde yer alan Ocellaris Palyaço balığı,ticareti en yaygın olan balıklar arasındadır. Esaret altındaki birçok palyaço balığı doğadan alıkonulmuş ve bu durum da soylarının tükenmesine yol açmıştır. Palyaço balıkları, avlanmanın yasak olduğu deniz koruma alanlarında daha çok bulunur. Popülasyon için diğer tehditler altında, okyanusların ısınmasına ve asitlenmesine neden olan küresel ısınma da bulunmaktadır.