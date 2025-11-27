Kızıldeniz'de palyaço balıkları görüntülendi

Palyaço balıkları hepçildir ve çoğunlukla planktonla beslenirler. Üreyen bir dişi ve bir erkek ile beraber bazı üremeyen bireylerden de oluşan gruplar halinde yaşarlar.

Palyaço balıkları, üreyen dişi, üreyen erkek ve büyümeyen birey şeklinde ilerleyen bir hiyerarşi piramitine sahiptirler.Palyaço balıkları çift cinsiyetli balıklardır. Üreyen dişi ortadan kaybolduğunda, üreyen erkek cinsiyet değiştirir ve hiyerarşide onun yerini alır. Üreme sırasında dişi, yumurtaları anemonunun yakınındaki bir kayaya bırakır ve erkek onları döller . Yumurtadan çıktıktan sonra palyaço balıkları larva olarak açık okyanusa dağılır, sonunda dibe yerleşir ve gençler olarak bir anemon konakçısı ararlar.

*Plankton: Suda pasif olarak, veya sınırlı yüzme yeteneklerine sahip olduğu için akıntılarla taşınan hayvan veya bitkilerden oluşur.