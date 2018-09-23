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Kızım'ın Demir'i Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz evlendi

Kızım dizisinde Demir karakterine hayat veren oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturdu.

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    Şu sıralar Kızım dizisinin başrolünde Demir karakteriyle ekranlarda boy gösteren Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturdu.
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    Kızım dizisinde rol alan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz bu akşam Şile'de kır düğünüyle evlendi.
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    Aile arasında gerçekleşen törene çiftin yakın arkadaşları da katıldı.
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    NİLÜFER GÜRBÜZ KİMDİR?

    Nilüfer Gürbüz, İzmir'in tanınan ailelerinden birinin kızıdır. Karşıyakalı olan Gürbüz'ün babası Muharram Gürbüz bu ilçenin takımının efsanelerindendir. Bir dönem Mili Takım'da da oynayan 61 yaşındaki baba Gürbüz, şu sıralar kariyerine antrenör olarak devam etmektedir. 

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