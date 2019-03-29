Kızından Gwyneth Paltrow'a tepki: Fotoğrafımı izinsiz kullandın
Amerikalı Oyuncu Gwyneth Paltrow, kızı Apple Martin ile fotoğrafını paylaştı. Martin annesine, “İznim olmadan fotoğraflarımı yayınlayamazsın” diye tepki gösterdi. Kimileri fotoğrafı yayınlamanın 46 yaşındaki oyuncunun annelik hakkı olduğunu savundu, kimileri ise 14 yaşındaki genç kızı mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini.
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1Yılın filmi olmaya aday Avengers: Endgame'de canlandırdığı Pepper Potts karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazınlanan Gwyneth Paltrow özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmese de beklemediği bir durum ile karşılaştı.
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2Paltrow, Coldyplay grubunun solisti Chris Martin'le yaptığı evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki kızı Apple Martin ile çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ne olduysa bundan sonra oldu.
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3Instagram hesabını takipçileri dışındaki kişilere kapalı tutan Aplle Martin, fotoğrafın altına bir yorum yaparak annesine, izinsiz olarak paylaştığı fotoğraf için veryansın etti.
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4Apple Martin, izinsiz olarak fotoğraflarımı paylaşmaman konusunda seninle anlaşmıştık dediği annesinin "Ama yüzün görünmüyor zaten" bahanesini de kabul etmedi.
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5Konu hakkında tartışan Gwyneth Paltrow'un hayranları ise ağırlıklı olarak 14 yaşındaki Aplle Martin'i haklı buldu.
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Anne-kız arasında yaşananlar sonrası yeni bir tartışma başladı. . Uzmanlara göre bu konu gelecek yıllarda sıklıkla karşımıza çıkacak bir mesela. Zira, ebeveynlerin çocuklarının büyümesini adeta bir sosyal medya belgeseli gibi paylaşması çocuğun kişilik haklarının ve özel hayatının gizlilğinin zedelenmesi anlamına da gelebilir. Western Sydney Üniversitesi öğretim görevlisi Joanne Orlando, aileleri bu konuda bir adım geri atmaya ve düşünmeye davet ediy