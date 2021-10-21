Kızının fotoğrafını satan fenomen Zoe Laverne özür diledi

TikTok fenomeni Zoe Laverne, yeni doğan bebeğinin fotoğraflarını 15 dolardan satması tartışma yarattı. TikTok'ta 21.5 milyon takipçisi bulunan Laverne, tepkilerin ardından özür diledi.

Haberler 21.10.2021 - 11:25

Kızının fotoğrafını satan fenomen Zoe Laverne özür diledi - 1
TikTok fenomeni Zoe Laverne, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını hastane masraflarını karşılamak için hayranlarına 15 dolara sattığını açıkladı.
Kızının fotoğrafını satan fenomen Zoe Laverne özür diledi - 2
Laverne, doğumdan itibaren bebeğinin fotoğraflarını satmak zorunda kaldığını iddia ederek özür diledi.


Kızının fotoğrafını satan fenomen Zoe Laverne özür diledi - 3
Bebeğine Emersyn adını veren Laverne, Insider'a verdiği demeçte, "Emersyn erken geldiğinde bir süre bir yoğun bakım ünitesinde olacağımı biliyordum" dedi.


Kızının fotoğrafını satan fenomen Zoe Laverne özür diledi - 4
Fenomen, "Bu, sosyal medyadan elde ettiğim gelirin bir süreliğine askıya alınacağı anlamına geliyordu" diye konuştu.


Kızının fotoğrafını satan fenomen Zoe Laverne özür diledi - 5
Fenomenin TikTok'ta 21.5, Instagram'da ise 2.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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