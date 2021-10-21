Kızının fotoğrafını satan fenomen Zoe Laverne özür diledi

TikTok fenomeni Zoe Laverne , yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını hastane masraflarını karşılamak için hayranlarına 15 dolara sattığını açıkladı.

Laverne, doğumdan itibaren bebeğinin fotoğraflarını satmak zorunda kaldığını iddia ederek özür diledi.

Bebeğine Emersyn adını veren Laverne, Insider'a verdiği demeçte, "Emersyn erken geldiğinde bir süre bir yoğun bakım ünitesinde olacağımı biliyordum" dedi.

Fenomen, "Bu, sosyal medyadan elde ettiğim gelirin bir süreliğine askıya alınacağı anlamına geliyordu" diye konuştu.





