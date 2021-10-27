Kızının tabletine dinleme cihazı yerleştiren sosyal medya fenomeni karısını öldürdü

CİNAYETİ ANNESİNE İTİRAF ETTİ

Savcılık, mahkemede, Ali Abulaban’ın dedektiflere itirafta bulunduğunu, karısını kendisini aldatmakla suçladığını anlattı. İddia makamına göre, Ana Abulaban, kocasından 18 Ekim’de evden taşınmasını istedi ve Ali Abulaban da bir otelde oda tuttu. Ancak üç gün sonra eve döndü ve karısı evde yokken evdeki her şeyi kırıp döktü. TikTok yıldızı, aynı zamanda kızının tabletine de dinleme uygulaması yükledi.

Saatler sonra, uygulama üzerinden, karısı ve bir adamın konuştuğunu duyan Ali Abulaban, eve giderek cinayet işledi. Karısını kafasından vuran Ali Abulaban, Rayburn Cadenas Barron’a da üç el ateş etti. Ardından annesini arayan Ali Abulaban, cinayeti itiraf etti.