KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir?
Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? Bu sorunun yanıtını pek çok kişi merak ediyor. Burun akıntısı ve öksürük gibi soğuk algınlığı semptomları genellikle hafif olma eğilimindedir. Ancak gece yatağınıza yattığınızda daha şiddetli hissedilebilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı bu durumun nedenini açıkladı.
Ortalama bir yetişkin yılda iki ila üç kez soğuk algınlığı geçirir ve her biri yaklaşık bir hafta sürebilir. Burun akıntısı ve öksürük gibi soğuk algınlığı semptomları genellikle hafif olma eğilimindedir.