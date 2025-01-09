KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir?

BELİRTİLERİN DAHA ÇOK FARKINDA OLURSUNUZ

Gün içinde işiniz ve hayatınızda olup biten diğer şeyler yüzünden dikkatinizin dağılması yaygındır. Ancak gece uyumaya yerleştiğinizde genellikle daha az dikkat dağıtıcı şey olur. "Sonuç olarak, doğrudan bu semptomlara odaklanırsınız," dedi Russo.



"Kendinizi kilitlersiniz ve bu semptomları büyütür." diye ekledi Seibert. "Kendinizi kötü hissettiğinizi fark edersiniz ve bu sizi daha da kötü hissettirebilir." dedi.