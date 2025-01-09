KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir?

Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? Bu sorunun yanıtını pek çok kişi merak ediyor. Burun akıntısı ve öksürük gibi soğuk algınlığı semptomları genellikle hafif olma eğilimindedir. Ancak gece yatağınıza yattığınızda daha şiddetli hissedilebilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı bu durumun nedenini açıkladı.

KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 1

Ortalama bir yetişkin yılda iki ila üç kez soğuk algınlığı geçirir ve her biri yaklaşık bir hafta sürebilir. Burun akıntısı ve öksürük gibi soğuk algınlığı semptomları genellikle hafif olma eğilimindedir.

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KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 2

Peki, neden aynı soğuk algınlığı semptomları uyumaya çalışırken aniden berbat hissettiriyor? Kulak burun boğaz uzmanı olan Dr. John W. Seibert , "Çoğu insan geceleri soğuk algınlığı semptomlarının kötüleştiğini deneyimliyor" dedi.

KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 3

Uzmanlara göre bunun birkaç nedeni var.

SİRKADİYEN RİTMİ

Sirkadiyen ritminiz vücudunuzun 24 saatlik iç saatidir. Uyku-uyanıklık döngünüz de dahil olmak üzere birçok bedensel işlevi düzenler.

KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 4

Seibert, soğuk algınlığı da dahil olmak üzere bir hastalığınız olduğunda bağışıklık sisteminiz zaten hiperaktifken, sirkadiyen ritminizin geceleri daha da artmasına neden olabileceğini söyledi. Bu, vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek semptomlarınızı kötüleştirebilir .

KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 5

KORTİZOL SEVİYELERİNİZ DÜŞER

Kortizol, vücudun strese yanıt olarak ürettiği bir hormondur, ancak aynı zamanda vücuttaki bağışıklık fonksiyonunu ve iltihabı düzenlemeye yardımcı olur.

Seibert, kortizol seviyelerinin sabahları doğal olarak yükselme eğiliminde olduğunu ve bunun iltihabı ve bununla birlikte soğuk algınlığı semptomlarınızı azaltmaya yardımcı olabileceğini açıkladı. "Ancak kortizol seviyeleri geceleri düşer ve bu da kendinizi daha kötü hissetmeye başlamanıza neden olabilir" dedi.

KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 6

New York'taki Buffalo Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü ve şefi olan Dr. Thomas Russo , Verywell Health'e, çoğu insanın gün içinde dik oturması veya ayakta durmasının, geniz akıntısının boğazın arkasına akmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

"Yattığınızda, bu akıntının temizlenmesi daha zor oluyor," dedi. "Uykuya dalma ve uyku düzeni açısından çok bozucu olabilir."

KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 7

BELİRTİLERİN DAHA ÇOK FARKINDA OLURSUNUZ

Gün içinde işiniz ve hayatınızda olup biten diğer şeyler yüzünden dikkatinizin dağılması yaygındır. Ancak gece uyumaya yerleştiğinizde genellikle daha az dikkat dağıtıcı şey olur. "Sonuç olarak, doğrudan bu semptomlara odaklanırsınız," dedi Russo.

"Kendinizi kilitlersiniz ve bu semptomları büyütür." diye ekledi Seibert. "Kendinizi kötü hissettiğinizi fark edersiniz ve bu sizi daha da kötü hissettirebilir." dedi.

KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 8

SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİNİ YÖNETMEK İÇİN İPUÇLARI

Doktorlar, gece soğuk algınlığıyla başa çıkarken kendinizi daha iyi hissetmek için birkaç farklı şey yapmanızı öneriyor.

Başınızı dik tutarak uyuyun : Bu, mukusun boğazınızın arkasında toplanmasını ve kendinizi daha kötü hissetmenize neden olmasını önlemeye yardımcı olur, dedi Seibert.

KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 9

Bir nemlendirici deneyin : Seibert, bunun burun kanallarınızın gece kurumasını önlemeye yardımcı olabileceğini söyledi. Cihazın içinde küf ve patojenlerin oluşmasını önlemek için nemlendiricinizi üreticinin talimatlarına göre düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.

KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 10

Su tüketin: Seibert, susuzluğun mukusu daha kalın ve temizlenmesi daha zor hale getirebileceğini söyledi. Bu yüzden hasta olduğunuzda bol su içmek iyi bir fikirdir.

Anti-inflamatuar bir ilaç düşünün:  Seibert, asetaminofen ve ibuprofen gibi ilaçların burun şişmesinden kaynaklanan baskıya yardımcı olabileceğini söyledi. Dekonjestanlar , mukus baskılayıcılar , öksürük baskılayıcılar ve anti-inflamatuarlar gibi sözde "shotgun ilaçları"ndan kaçının dedi.

KKB uzmanı bilinmeyeni açıkladı: Soğuk algınlığı neden geceleri daha kötü hissedilir? - 11

Buharlı bir duş alın: Eğer zorlanıyorsanız ve uyuyamıyorsanız, bol buharlı bir duş alın. Russo, "Bu, mukusun gevşemesine yardımcı olacak, böylece salgıları temizleyebilirsiniz," dedi.

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