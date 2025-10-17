Klima takmak için tarihi burcun duvarını deldiler

''HELENİSTİK DÖNEMDE TEMELİ ATILAN BİR BURÇ''

Demir, burcun yanındaki geçmişte ana bir kapı bulunduğunu da söyleyerek, "Müslüman mahallesinden gayrimüslim mahallesine, gayrimüslim mahallesinden Müslüman bölgesine geçiş, buradaki kapılardan biriyle sağlanıyor. Balıkpazarı Burcu'nun olduğu yerde muhtemelen günümüze ulaşmayan bir kapı bulunmaktaydı. Balıkpazarı Burcu, merkezi bir konumda önemli bir burç. Selçuklu Antalya'sını ve sonraki dönemleri, özellikle Beylikler ve Osmanlı Antalya'sını gözümüzün önüne getirecek olursak Balıkpazarı Burcu çok önemli mesajlar veriyor. Helenistik dönemde temeli atılan bir burç. Diğer surlar gibi üzerinde muhtemelen Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Selçuklu hakimiyeti, Beylikler ve Osmanlı izleri var" dedi.

''GÖZÜMÜZ GİBİ BAKILMASI GEREKİR''

Burcun batı cephesi üzerinde bir kitabe oyuğu bulunduğunu dile getiren Demir, "Kitabesi alınmış, muhtemelen Alaeddin Keykubad dönemine ait. Hicri 622, Miladi 1226 tarihli bir kitabe orada mevcut. Üzerinde her türlü dönemin izi bulunan, Antalya'yı yansıtan bir burç. Zaten bulunduğu bölgeye de adını vermiş. Yani özellikle korunması gereken, toplumsal hafızada yer edinmiş, gözümüz gibi bakılması gereken önemli sembol abidelerden biri. Nasıl ki Üç Kapılar'dan bahsediyorsak, Yivli Minare ve Celaleddin Karatay ve Antalya Darüs-Sülehası, Atabey Armağanşah Medresesi'nden bahsediyorsak Balıkpazarı Burcu da bunlar mesabesinde önemli bir Selçuklu antik dönem kalıntısı ve şehrin merkezi konumunda olması hasebiyle de önemli" diye konuştu.