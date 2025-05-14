Klinik psikolog açıkladı: Duygusal ihtiyaçlar karşılanmadığında ne olur?

Her canlının yaşamak için temel ihtiyaçlarının karşılanmasına gereksinimi vardır. Temel ihtiyaçlardan bahsederken akla ilk olarak fiziksel ihtiyaçlar gelir: Barınma, beslenme, korunma, nefes alma… Fiziksel ihtiyaçları karşılamanın yaşamı sürdürmeye yeterli olduğu düşünülür. Ancak insan, sosyal bir varlıktır. Toplum içinde var olarak yaşamını sürdürür. Toplumda varlığını sürdürebilmesi için de temel ihtiyaçların önemli bir kısmı olan duygusal ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.

Duygusal ihtiyaçlar temelde; bir yere ait hissetmeyi, insanlar ile bağ kurmayı, kabul görmeyi ve bu sayede hayatı anlamlandırmayı kapsar. İnsanın fiziksel ihtiyaçlarıyla birlikte duygusal ihtiyaçları da giderildiğinde temel ihtiyaçları karşılanmıştır denilebilir.