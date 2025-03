Klinik psikolog açıkladı: Sorumluluktan mı, kendinden mi kaçıyorsun?

KAÇMAK: SADECE BİR DURUM DEĞİL, KENDİMİZDEN UZAKLAŞMAK

Her kaçış, aslında insanın mevcut haliyle temas etmekten kaçınmasıdır. Yani sadece dışsal bir durumdan değil, kendinden de uzaklaşmasıdır. Çünkü her kimlik, her sorumluluk ya da her sosyal rol; beraberinde yükümlülükler, beklentiler ve kimi zaman bastırılan duygular getirir. Zorlayıcı duygularla kalmak, onların içinden geçebilmek, her zaman kolay değildir. Bu noktada devreye savunma mekanizmaları ve kaçış stratejileri girer.