Klişelere karşı duran ünlüler

1 'Denginle evlenmek zorundasın' Prens Harry, soylu olmayan bir oyuncu olan Meghan Markle ile evlenerek tabuları yıktı.

2 'Erken yaşta annelik hayatını mahveder' 20 yaşındayken anne olan Kylie Jenner, 21 yaşına geldiğinde dünyanın en genç milyarderi olarak Mark Zuckerberg'in rekorunu kırdı.

3 '30'una gelmeden doğurmalısın' Shakira, Amal Clooney, Meryl Streep, Salma Hayek, Gwen Stefani, Madonna, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Monica Bellucci, Milla Jovovich gibi pek çok ünlü 30'undan sonra çocuk doğurdu. Hatta Eva Longoria 43 yaşında ilk kez anne oldu.

4 'Erkek kadından daha uzun olmalı' Müziyen Adam Levine ile model Behati Prinsloo bu kilişeyi yıkanlardan.

5 'Erkek kadından yaşça büyük olmalı' Chris Hemsworth 35 yaşındayken, karısı 42 yaşında. 2010 yılında evlenen çiftin üç çocuklu mutlu bir yuvası var.

6 'Erkek yaşça büyük olmalı ama çok da yaşlı olmamalı' 51 yaşındaki Vincent Cassel 20 yaşındaki Tina Kunakey ile evli ve çift bir bebek bekliyor.

7 'Garip şeyler biriktirmek çocukluktur' David Rockerfeller haziranböceği biriktirirken, Demi Moore’un porselen oyuncak tutkusu var. Penelope Cruz elbise askısı koleksiyonu yaparken, Tom Hanks vintage daktilolara karşı büyük bir ilgi duyuyor.

8 'İnsan 7'sinde neyse 70'inde de odur' Lady Gaga bu klişeyi görünümüyle yıktı. Çıkış yaptığı dönemde “Cani Anne” lakabıyla anılırken ve sıra dışı stiliyle dikkat çekerken, şimdi feminen görünümlü, stiliyle beğeni toplayan Oscar'lı bir oyuncu ve şarkıcı.

9 'Okulu bitirir bitirmez kariyer yapmaya başlamalısın, aksi halde çok geç olur' Sylvester Stallone 30'undan sonra Rocky ile ilk kez başrol oyunculuğu yaptı ve dünya çapında ünlendi.

10 'Biyolojik saat işliyor' Margot Robbie, pek çok insanın hayalinin gerçeğine sahip. Sevdiği bir eşi, başarılı bir kariyeri, milyonlarca hayranı var. Üç yıllık evlilikten sonra çocuk sahibi olması gerektiği beklentisini boşa çıkararak çocuksuz da evlilik yürütülebileceğini kanıtladı.

11 'Aile her kadının hayatındaki en önemli şeydir' Hiç evlenmeyen şarkıcı Kylie Minogue, meme kanserini yendi, hayatını istediği gibi dolu dolu yaşadı.

12 'Kadınlar zayıftır' Ema Watson 2014'te Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildi. Oyuncu aynı zamanda HeForShe kampanyasını başlattı. Feminizmle ilgili negatif tabirlerin yanlış olduğunu söyleyen Watson, sık sık "Feminizm, erkek ve kadınların eşit hak ve fırsatlara sahip olması gereltiğine inanmaktır" hatırlatmasını yapıyor.