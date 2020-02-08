Kobe Bryant Starmetre'nin zirvesinde

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, şubat ayının en popüler isimlerini listeledi. Helikopter kazasında hayatını kaybeden Oscar'lı basketbol efsanesi NBA yıldızı Kobe Bryant, zirvedeki isimler arasında yer aldı. İşte şubat ayının son verilerine göre IMDb Starmetre'nin zirvesindeki 25 isim...

25. Mary Elizabeth Winstead
24. Gillian Anderson
23. Isa Briones
22. Annabella Sciorra
21. Taika Waititi
20. Dean-Charles Chapman
19. Freya Allan
18. Rosamund Pike
17. Mia Kirshner
16. Rebecca Ferguson

15. Adam Driver
14. Ariel Winter
13. Mackenzie Davis
12. Florence Pugh
11. George MacKay
10. Henry Cavill

9. Eiza González


8. Kiernan Shipka
7. Ana de Armas
6. Margot Robbie

5. Asa Butterfield
4. Emma Mackey
3. Anya Chalotra

2. Kobe Bryant

1. Shaun Weiss

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