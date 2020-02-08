Kobe Bryant Starmetre'nin zirvesinde

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, şubat ayının en popüler isimlerini listeledi. Helikopter kazasında hayatını kaybeden Oscar'lı basketbol efsanesi NBA yıldızı Kobe Bryant, zirvedeki isimler arasında yer aldı. İşte şubat ayının son verilerine göre IMDb Starmetre'nin zirvesindeki 25 isim...
08.02.2020 - 07:06| Son Güncelleme : 08.02.2020 - 07:10
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