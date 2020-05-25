Kobe Bryant'ın 7 yıl sonra ortaya çıkan karlı yatırımı

"BİZE İNANMASA ŞU AN BÖYLE OLMAZDIK"

Şirketin sahibi Mike Repole, Bryant ile ilgili olarak "Bir erkek kardeşimi kaybettim. Onun parmak izleri markamızın her yerinde. Kobe bize inanan biri olmasaydı, bu marka şu an bu konumda olmazdı" ifadesini kullandı.

Kobe Bryant hayatını kaybettiğinde 1 milyar doların üzerinde değere sahip yedi sporcudan biri olarak gösteriliyordu.