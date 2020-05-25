Kobe Bryant'ın 7 yıl sonra ortaya çıkan karlı yatırımı

25.05.2020 - 11:18
Kızı Gianna ile geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant’ın sporculuğunun yanı sıra yatırımda da başarılı olduğu, ölümünün ardından ortaya çıktı.
Ocak ayında geçirdiği kazayla 42 yaşındayken hayatını kaybeden ve hayranlarını yasa boğan Bryant’ın yedi yıl önce 5 milyon dolar karşılığında aldığı bir içecek firmasına ait yüzde 10'luk hissenin bugünkü karşılığının 200 milyon dolara ulaştığı belirtildi.
Efsane basketbolcunun, bu yıl ilk kez 1 milyar doları aşacak bir gelir açıklayacak olan şirketin en büyük dördüncü hissedarı olduğu ortaya çıktı.
"BİZE İNANMASA ŞU AN BÖYLE OLMAZDIK"
Şirketin sahibi Mike Repole, Bryant ile ilgili olarak "Bir erkek kardeşimi kaybettim. Onun parmak izleri markamızın her yerinde. Kobe bize inanan biri olmasaydı, bu marka şu an bu konumda olmazdı" ifadesini kullandı.
Kobe Bryant hayatını kaybettiğinde 1 milyar doların üzerinde değere sahip yedi sporcudan biri olarak gösteriliyordu.
VÜCUDU TAMAMEN YANMIŞ
Önceki hafta NBA yıldızı ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte altı yolcu ve pilotun otopsi raporları açıklanmıştı. Los Angeles Eyaleti Tıp Muayenehanesi Koroner Bürosu tarafından paylaşılan raporda kırık kemikler, parçalanmış vücutlar ve yanan elbiselerdeki uçak yakıtı kokusuyla ilgili çarpıcı ifadeler yer almıştı. Kobe Bryant'ın vücudunun tamamen yandığı ve ancak parmak izlerinden tespit edilebildiği belirtilmişti.
Ayrıca Kobe Bryant'ın vücudunda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve narkolepsi tedavisinde kullanılan metilfenidat ilacı bulunduğu vurgulanmıştı.
Helikopterin 296 kilometre hızla bir yamaca çarpmasıyla meydana gelen kazanın pilotu Ara Zobayan’ın toksikoloji testi sonucunda, kanında herhangi bir alkol ya da uyuşturucu belirtisine rastlanmadığı ifade edilmişti.
Kaza sonrası Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant helikopter şirketine tazminat davası açmış, kazadan şirketi ve pilotu koşullar uygun olmadığı halde uçuşu gerçekleştirmek suretiyle ihmal sonucu kazaya sebep olmakla suçlamıştı. Davada, helikopter şirketi, suçlamalar karşısında savunmasını yaparak, kazada Kobe Bryant’ı ve diğer yolcuları suçlamıştı. Yolcuların belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahip olduğunu ve gönüllü olarak riski kabul ettiklerini belirtmişti.