Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı

Geçen yıl helikopter kazasında basketbol efsanesi eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'yı kaybeden Vanessa Bryant, ölen pilot ile helikopterin sahiplerine açtığı davayı uzlaşmayla sonuçlandırmak için adım attı. Aralarındaki uzlaşma anlaşması, mahkeme tarafından da kabul edilirse dava sona erecek.

ntv.com.tr 24.06.2021 - 06:57 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 07:12

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 1

NBA’in efsane oyuncularından Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, geçen yıl gerçekleşen helikopter kazasının ardından helikopter pilotu ile helikopter şirketine dava açmıştı. Ocak 2020’de gerçekleşen kazada, Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı ve pilotla birlikte beraberindeki yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 2
ABC News'in haberine göre, Vanessa Bryant ile çocukları ve diğer kurbanların akrabaları önceki gün Los Angeles'taki bir federal yargıca uzlaşma anlaşması bildirimi sundular, ancak gizli anlaşmanın şartları açıklanmadı.
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 3

Anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması halinde, 26 Ocak 2020'de düşen helikopterin pilotu ile sahibi ve işletmecisi hakkında açılan ihmal ve ölüme sebebiyet verme davası sona erecek.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 4
42 yaşındayken hayatını kaybeden Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer altı yolcu, Mamba Spor Akademisi'ndeki bir gençlik basketbol turnuvasına uçuyordu. Helikopter, Los Angeles'ın kuzeyindeki San Fernando Vadisi'nde yoğun bir sisle karşılaştıktan sonra Calabasas tepelerine düşmüştü.

 

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 5

UZMANLAR PİLOTU VE ŞİRKETİ SUÇLU BULDU

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, şubat ayında kazadan pilot hatasını sorumlu tutan bir rapor yayınladı. Raporda, bir dizi kötü karar nedeniyle pilot Ara George Zobayan'ın kör bir şekilde bulutlardan oluşan bir duvara uçtuğu ve burada yönünü şaşırarak helikopter düşmeye başladığı halde tırmandığını sandığı tespiti yer aldı. Kurul ayrıca güvenlik konularının yetersiz incelenmesi ve gözetimi nedeniyle Island Express Helicopters Inc. adlı helikopter şirketini de suçladı.

Ancak anlaşma, Zobayan'ın mülkü Island Express Helicopters Inc. ve sahibi Island Express Holding Corp. aleyhindeki yasal işlemleri sonlandıracak.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 6
Dava, şirketlerin Zobayan'ı gerektiği gibi eğitmediği veya denetlemediği, pilotun sisli havada uçma konusunda dikkatsiz ve ihmalkar davrandığı ve uçuşu iptal etmesi gerekirken yanlış karar verdiği iddiası üzerine kuruluydu.
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 7

ŞİRKET KAZAYA "KADER" DEDİ

Island Express Helicopters şirketi dava boyunca kazanın sorumluluğunu reddederek, kazanın “kader” olduğunu ve kontrol edilemez olduğunu savundu. Ancak iki Federal Havacılık İdaresi hava trafik kontrolörü, kazanın “bir dizi hatalı eylem ve / veya ihmalden” kaynaklandığını söyleyerek bu savunmaya karşı çıktı.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 8

ÖLENLERİ SUÇLADILAR

Kazada ölen pilotun kardeşi Berge Zobayan da dava esnasında kazadan ihmalkar davranan yolcuların sorumlu olduğu yönünde görüş bildirdi. Medyaya yansıyan belgelerde Zobayan'ın avukatları mahkemeye şu görüşü sundu:

"Davacılar ile ölmüş yakınlarının aldığı yara ve zararlara, doğrudan şekilde tamamen ya da kısmen davacılar ile ölmüş yakınlarının ihmalkarlıkları ya da hataları neden olmuştur.”

 

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 9

“Yolcuların helikoptere binerken tüm risklerden haberdar olduğunu” savunan belgede, “gördükleri zararda temel etkenin bu umursamazlıkları olduğu” belirtildi. 

“Üçüncü tarafların umursamazlığı, hatası ve yanlış davranışları üzerinde ölen pilotun vekili olarak kardeşi Berge Zobayan'ın ne bir kontrolü ne de kontrol hakkı olduğu' vurgulandı. 

Avukatları, mahkemeden Berge Zobayan lehine karar ve dava başvurusunun reddedilmesini talep etti.

 

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 10

Öte yandan uzlaşma anlaşması, federal hükümete karşı açılan davayı içermiyor.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 11
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 12
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 13
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı - 14

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