Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı

ntv.com.tr 24.06.2021 - 06:57 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 07:12
NBA’in efsane oyuncularından Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, geçen yıl gerçekleşen helikopter kazasının ardından helikopter pilotu ile helikopter şirketine dava açmıştı. Ocak 2020’de gerçekleşen kazada, Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı ve pilotla birlikte beraberindeki yedi kişi hayatını kaybetmişti.
Anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması halinde, 26 Ocak 2020'de düşen helikopterin pilotu ile sahibi ve işletmecisi hakkında açılan ihmal ve ölüme sebebiyet verme davası sona erecek.
UZMANLAR PİLOTU VE ŞİRKETİ SUÇLU BULDU
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, şubat ayında kazadan pilot hatasını sorumlu tutan bir rapor yayınladı. Raporda, bir dizi kötü karar nedeniyle pilot Ara George Zobayan'ın kör bir şekilde bulutlardan oluşan bir duvara uçtuğu ve burada yönünü şaşırarak helikopter düşmeye başladığı halde tırmandığını sandığı tespiti yer aldı. Kurul ayrıca güvenlik konularının yetersiz incelenmesi ve gözetimi nedeniyle Island Express Helicopters Inc. adlı helikopter şirketini de suçladı.
Ancak anlaşma, Zobayan'ın mülkü Island Express Helicopters Inc. ve sahibi Island Express Holding Corp. aleyhindeki yasal işlemleri sonlandıracak.
ŞİRKET KAZAYA "KADER" DEDİ
Island Express Helicopters şirketi dava boyunca kazanın sorumluluğunu reddederek, kazanın “kader” olduğunu ve kontrol edilemez olduğunu savundu. Ancak iki Federal Havacılık İdaresi hava trafik kontrolörü, kazanın “bir dizi hatalı eylem ve / veya ihmalden” kaynaklandığını söyleyerek bu savunmaya karşı çıktı.
ÖLENLERİ SUÇLADILAR
Kazada ölen pilotun kardeşi Berge Zobayan da dava esnasında kazadan ihmalkar davranan yolcuların sorumlu olduğu yönünde görüş bildirdi. Medyaya yansıyan belgelerde Zobayan'ın avukatları mahkemeye şu görüşü sundu:
"Davacılar ile ölmüş yakınlarının aldığı yara ve zararlara, doğrudan şekilde tamamen ya da kısmen davacılar ile ölmüş yakınlarının ihmalkarlıkları ya da hataları neden olmuştur.”
“Yolcuların helikoptere binerken tüm risklerden haberdar olduğunu” savunan belgede, “gördükleri zararda temel etkenin bu umursamazlıkları olduğu” belirtildi.
“Üçüncü tarafların umursamazlığı, hatası ve yanlış davranışları üzerinde ölen pilotun vekili olarak kardeşi Berge Zobayan'ın ne bir kontrolü ne de kontrol hakkı olduğu' vurgulandı.
Avukatları, mahkemeden Berge Zobayan lehine karar ve dava başvurusunun reddedilmesini talep etti.
Öte yandan uzlaşma anlaşması, federal hükümete karşı açılan davayı içermiyor.