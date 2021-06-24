Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter kazasında ölen pilotun ailesiyle uzlaştı

ÖLENLERİ SUÇLADILAR

Kazada ölen pilotun kardeşi Berge Zobayan da dava esnasında kazadan ihmalkar davranan yolcuların sorumlu olduğu yönünde görüş bildirdi. Medyaya yansıyan belgelerde Zobayan'ın avukatları mahkemeye şu görüşü sundu:

"Davacılar ile ölmüş yakınlarının aldığı yara ve zararlara, doğrudan şekilde tamamen ya da kısmen davacılar ile ölmüş yakınlarının ihmalkarlıkları ya da hataları neden olmuştur.”