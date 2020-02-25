Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant’tan helikopter şirketine dava

25.02.2020 - 10:28 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 10:35
13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberindeki yedi kişiyle birlikte geçirdiği, helikopter kazası sonucu 41 yaşındayken hayatın kaybeden Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant helikopter şirketi Island Express Helicopters'a dava açtı.
37 yaşındaki Vanessa Bryant, Los Angeles'ta açtığı davada şirketi "ihmal sonucu ölümlere sebebiyet vermekle" suçladı. Bryant, pilot Ara George Zobayan'ın sisli hava nedeniyle helikopteri havalandırmaması gerektiğini öne sürdü. Vanessa Bryant'ın istediği tazminat miktarı ise açıklanmadı.
Island Express Helicopters şirketi kaza sonrası seferlerini durdurmuştu.
PİLOT HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Önceki gün kazanın pilotu Ara Zobayan'ın geçmişinde uçuş kurallarına yönelik bir ihlal gerçeği de ortaya çıkmış ve bu nedenle kazanın pilotaj hatası olabilme ihtimali gündeme gelmişti. Mayıs 2015'te Ara Zobayan, Federal Havacılık İdaresi kanunlarını ihlal ederek yoğun sis içeren bir uçuş gerçekleştirmişti. Kobe Bryant'ın, “Ondan başkasıyla uçmam” dediği ve Kylie Jenner gibi birçok ünlü ismin sadece onunla uçmak istediği Zobayan da 2015'te yaptığı ihlali kabul etmişti.
26 Ocak'ta Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde meydana gelen kazada Kobe Bryant, kızı Gianna Bryant ile pilot Ara George Zobayan dahil 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Kobe Bryant için dün, 20 yıl formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın ve Los Angeles Clippers'ın maçlarını oynadığı Staples Arena'da bir anma töreni düzenlendi. Binlerce basketbolseverin katıldığı törende Kobe Bryant'ın arkadaşı Beyonce de sahne aldı ve efsanevi basketbolcunun en sevdiği şarkılarından XO'yu onun için söyledi.
Vanessa Bryant törende, "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları evimizden birlikte aldı. Bebeğim, Gigi'mize iyi bak... Biz hala en iyi takımız” sözlerini sarf ederken gözyaşlarını tutamadı.
GİZLİ TÖRENLE DEFNEDİLDİLER
Kobe Bryant ve kızı Gianna, ailenin isteği üzerine anma töreninden önce gizlice açıklanmayan bir mezarlığa gömülmüştü. California eyaletindeki Corona Del Mar’da bulunan Pacific View Mezarlığı'na giderek Bryant’a ve kızı Giana’ya saygılarını sunmak isteyen yüzlerce kişinin yanlış mezarın başında dua ettiği anlaşılmıştı.