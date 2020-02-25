Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant’tan helikopter şirketine dava

PİLOT HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Önceki gün kazanın pilotu Ara Zobayan'ın geçmişinde uçuş kurallarına yönelik bir ihlal gerçeği de ortaya çıkmış ve bu nedenle kazanın pilotaj hatası olabilme ihtimali gündeme gelmişti. Mayıs 2015'te Ara Zobayan, Federal Havacılık İdaresi kanunlarını ihlal ederek yoğun sis içeren bir uçuş gerçekleştirmişti. Kobe Bryant'ın, “Ondan başkasıyla uçmam” dediği ve Kylie Jenner gibi birçok ünlü ismin sadece onunla uçmak istediği Zobayan da 2015'te yaptığı ihlali kabul etmişti.