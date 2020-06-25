Kobe Bryant’ın helikopter kazası davasında ‘taraflılık’ itirazı

ntv.com.tr 25.06.2020 - 07:17
"ADİL YARGILAMA OLAMAZ"
NBA yıldızı Kobe Bryant’ın helikopter kazası davasında yeni bir gelişme var. TMZ’nin haberine göre, Vanessa Bryant’ın açtığı davada kazanın sorumlusu olarak suçlanan helikopter pilotu Ara Zobayan’ın ailesi, davanın Los Angeles şehrinde görülmesine itiraz etti. Aile,mahkemeye sunduğu belgelerde, Kobe Bryant’ın Los Angeles’ta çok popüler olduğunu, dolayısıyla adil yargılama yapılamayacağını iddia etti. Duruşma jürisinin davacının popülaritesinden etkileneceğini öne süren aile, davaya Bryant’a karşı geriden başlayacaklarını belirtti. Aile, duruşmaların California’nın Orange bölgesine taşınmasını talep etti.
"JÜRİ TARAFSIZ KALAMAZ"
Pilotun ailesi, mahkemeye sunduğu belgelerde Kobe Bryan’ın 20 yıl boyunca Los Angeles Lakers takımında kariyer yaptığı, Los Angeles’taki şöhreti ve popülaritesi detaylandırıldı. Bu durumdan dolayı potansiyel jüri üyelerinin Bryant ailesi lehine karar vermeye yatkın olacağı ve tarafsız kalamayacağı iddia edildi.
Zobayan Ailesi ayrıca Kobe Bryant ve kazada hayatını kaybeden diğer yolcuların ölmeden önce Orange bölgesinde yaşıyor olmalarının da mahkemenin taşınmasına gerekçe oluşturduğunu belirtti.
VANESSA BRYANT'TAN TAZMİNAT DAVASI
Yıldız basketbolcu Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası Vanessa Bryant helikopter şirketine ve pilota tazminat davası açmıştı. Island Express şirketi ve kazada hayatını kaybeden pilotun avukatları kazadan Bryant ve diğer yedi yolcuyu sorumlu tutmuştu.
"ÖLENLER SUÇLU"
Helikopter şirketi, "Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant'ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür” şeklinde savunma yapmıştı.
Kazayı "Tanrı'nın işi" olarak tanımlayan şirket, sonucu "Kaçınılmaz bir kaza" olarak yorumlamıştı. Kaza anında pilotun sisli havada saatte 290 kilometre hızla gittiği rapor edilmiş, şirket, uçmayı "doğası gereği tehlikeli" olarak nitelendirmişti.
SİSLİ HAVADA KAZA
26 Ocak’ta Calabasas bölgesinde meydana gelen kazada Kobe ve Gianna Bryant ile diğer altı yolcunun yanı sıra pilot Ara Zobayan da hayatını kaybetmişti. Kazaya, sisli hava koşullarının yol açtığı belirtilmişti.