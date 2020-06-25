Kobe Bryant’ın helikopter kazası davasında ‘taraflılık’ itirazı

"ADİL YARGILAMA OLAMAZ"

NBA yıldızı Kobe Bryant’ın helikopter kazası davasında yeni bir gelişme var. TMZ’nin haberine göre, Vanessa Bryant’ın açtığı davada kazanın sorumlusu olarak suçlanan helikopter pilotu Ara Zobayan’ın ailesi, davanın Los Angeles şehrinde görülmesine itiraz etti. Aile,mahkemeye sunduğu belgelerde, Kobe Bryant’ın Los Angeles’ta çok popüler olduğunu, dolayısıyla adil yargılama yapılamayacağını iddia etti. Duruşma jürisinin davacının popülaritesinden etkileneceğini öne süren aile, davaya Bryant’a karşı geriden başlayacaklarını belirtti. Aile, duruşmaların California’nın Orange bölgesine taşınmasını talep etti.