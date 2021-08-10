Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor

Geçen yıl geçirdiği helikopter kazasında kızıyla bilikte hayatını kaybeden basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant'ın ilk NBA maçında giydiği ayakkabı açık artırmaya çıkarılıyor.

ntv.com.tr 10.08.2021 - 09:43

Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor - 1

Basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant’ın NBA’de giydiği ilk ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor.

Ocak 2020’de geçirdiği helikopter kazası sonucu henüz 42 yaşındayken hayatını kaybeden Bryant’ın 3 Kasım 1996’da giydiği ayakkabı, yeni sahibini bekliyor. Bryant, L.A. Lakers formasıyla Minnesota Timberwolves takımına karşı mücadele etmişti. Maçta, yedek kulübesinden çıkıp altı dakika boyunca skor kaydedememişti.

Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor - 2

Bryant, 44 numara Adidas marka ayakkabısını maç sonrası bir hayranına vermişti. Hayranı, birkaç yıl sonra Bryant’ı takımıyla birlikte otel çıkışında yakaladığında ayakkabıya imza attırmıştı.

Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor - 3

Bryant’ın hayranı, şimdi bu imzalı ayakkabıyı, Gotta Have Rock And Roll adlı online müzayede sitesi üzerinden satışa çıkarıyor. Ayakkabının minimum açık artırma fiyatı 100 bin dolar, müzayedede 500 bin dolarakadar çıkması bekleniyor.

Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor - 4

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilen Bryant, beş kez şampiyon olmuş, henüz 34 yaşındayken NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu ilan edildi.

Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor - 5

NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kıran Bryant, ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi, 15 kez All-Star, 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçildi. 2007-2008 sezonunda kariyerinin tek normal sezonunun MVP ödülünü kazanan sporcu, 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirdi ve 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıktı. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu. 

Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor - 6

KIZIYLA BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Vanessa Bryant ile evli olan ve dört çocuğu bulunan basketbolcu, 26 Ocak 2020 tarihinde California'da bindiği helikopterin Calabasas şehri yakınlarında yaptığı kaza sonucunda, 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberlerindeki yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor - 7
Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor - 8
Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor - 9

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