Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor

NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kıran Bryant, ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi, 15 kez All-Star, 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçildi. 2007-2008 sezonunda kariyerinin tek normal sezonunun MVP ödülünü kazanan sporcu, 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirdi ve 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıktı. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu.