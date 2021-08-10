Kobe Bryant'ın ilk NBA ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor

ntv.com.tr 10.08.2021 - 09:43
Basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant’ın NBA’de giydiği ilk ayakkabısı açık artırmaya çıkarılıyor.
Ocak 2020’de geçirdiği helikopter kazası sonucu henüz 42 yaşındayken hayatını kaybeden Bryant’ın 3 Kasım 1996’da giydiği ayakkabı, yeni sahibini bekliyor. Bryant, L.A. Lakers formasıyla Minnesota Timberwolves takımına karşı mücadele etmişti. Maçta, yedek kulübesinden çıkıp altı dakika boyunca skor kaydedememişti.
Bryant, 44 numara Adidas marka ayakkabısını maç sonrası bir hayranına vermişti. Hayranı, birkaç yıl sonra Bryant’ı takımıyla birlikte otel çıkışında yakaladığında ayakkabıya imza attırmıştı.
Bryant’ın hayranı, şimdi bu imzalı ayakkabıyı, Gotta Have Rock And Roll adlı online müzayede sitesi üzerinden satışa çıkarıyor. Ayakkabının minimum açık artırma fiyatı 100 bin dolar, müzayedede 500 bin dolarakadar çıkması bekleniyor.
NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilen Bryant, beş kez şampiyon olmuş, henüz 34 yaşındayken NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu ilan edildi.
NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kıran Bryant, ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi, 15 kez All-Star, 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçildi. 2007-2008 sezonunda kariyerinin tek normal sezonunun MVP ödülünü kazanan sporcu, 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirdi ve 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıktı. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu.
KIZIYLA BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ
Vanessa Bryant ile evli olan ve dört çocuğu bulunan basketbolcu, 26 Ocak 2020 tarihinde California'da bindiği helikopterin Calabasas şehri yakınlarında yaptığı kaza sonucunda, 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberlerindeki yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetti.