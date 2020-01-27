Kobe Bryant'ın ölümü gösteri dünyasını da yasa boğdu

Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. 41 yaşında hayata veda eden efsanenin yasa boğan ölümü sonrası ünlü isimler de mesajlar yayınladı. İşte Kobe Bryant'ın ardından veda mesajları...

TOLGAHAN SAYIŞMAN

"Gerçekten çok üzgünüm ! #kobebryant ile sevgili dostum Barbaros Tapan sayesinde 2014 yılı sonunda tanışmıştık.O dönem L.A Lakers’i yakından takip etme ve onunla maç önceleri görüşme fırsatım olurdu.Son derece mütevazi bir insandı.Ortanca kızının da vefat haberini aldım gerçekten çok üzgünüm.Allah rahmet eylesin !"

FERMAN AKGÜL 

"Az önce arkadaşımla yazışıyordum. Aklımda Elazığ depremi, virüsler, kaybedilen canlar. Kısa bir öykü üzerinde tartışıyorduk. Her an her şeyin olabileceği üzerine. Ve üzerine bu haber. Bir basketbol aşığıyım. Bana spor ve hayat konusunda çok ilham vermiş bir başka adam da göçüp gitti. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Çocuklarıma sarılıp ağlamaktan korkuyorum. Bu iki gün çok acı verdi." 

ALP KIRŞAN

"Bir efsane daha yok oldu"

GONCA VUSLATERİ

"Efsane Kobe. Yakından görmek kısmet olmuştu ne güzel ki... Daima..."
MEHMET OKUR

"Diğer tarafta görüşürüz büyük Homie"
İLKER İNANOĞLU

"Allah rahmet eylesin"

FATMA TURGUT

"Efsaneler gitmez. Ruhları seyahate çıkar kalbimce."


SELEN GÖRGÜZEL

"Saatler öncesi paylaşılmış mutluluk veren fotoğrafın aynı gün içinde tüm dünyanın içini sızlatacağını kim bilebilirdi ki...Çok üzüldüm..."

YEŞİM SALKIM

"Hayat bu kadar işte..."
GAL GADOT

"Huzur içinde uyu"
DWAYNE JOHNSON

"Sonsuza kadar"
WILL SMITH

JUSTIN BIEBER

"Gerçek olamaz... Beni her zaman sen teşvik ettin. Seni seviyorum Kobe!"

JENNIFER LOPEZ

"Hayatta en zor şeylerden biri aynı gün eşini ve çocuğunu kaybetmektir. Vanessa güçlü kalmalısın. Kobe seni sonsuza dek özleyeceğiz. İş ahlakınla örnek ve ilhamn kaynağı oldun"

BELLA HADID

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