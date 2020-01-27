Kobe Bryant'ın ölümü gösteri dünyasını da yasa boğdu

TOLGAHAN SAYIŞMAN
"Gerçekten çok üzgünüm ! #kobebryant ile sevgili dostum Barbaros Tapan sayesinde 2014 yılı sonunda tanışmıştık.O dönem L.A Lakers’i yakından takip etme ve onunla maç önceleri görüşme fırsatım olurdu.Son derece mütevazi bir insandı.Ortanca kızının da vefat haberini aldım gerçekten çok üzgünüm.Allah rahmet eylesin !"
FERMAN AKGÜL
"Az önce arkadaşımla yazışıyordum. Aklımda Elazığ depremi, virüsler, kaybedilen canlar. Kısa bir öykü üzerinde tartışıyorduk. Her an her şeyin olabileceği üzerine. Ve üzerine bu haber. Bir basketbol aşığıyım. Bana spor ve hayat konusunda çok ilham vermiş bir başka adam da göçüp gitti. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Çocuklarıma sarılıp ağlamaktan korkuyorum. Bu iki gün çok acı verdi."
ALP KIRŞAN
"Bir efsane daha yok oldu"
FATMA TURGUT
"Efsaneler gitmez. Ruhları seyahate çıkar kalbimce."
SELEN GÖRGÜZEL
"Saatler öncesi paylaşılmış mutluluk veren fotoğrafın aynı gün içinde tüm dünyanın içini sızlatacağını kim bilebilirdi ki...Çok üzüldüm..."
JENNIFER LOPEZ
"Hayatta en zor şeylerden biri aynı gün eşini ve çocuğunu kaybetmektir. Vanessa güçlü kalmalısın. Kobe seni sonsuza dek özleyeceğiz. İş ahlakınla örnek ve ilhamn kaynağı oldun"