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Kocaeli bayram namazı saati 2025: Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet bayram namazı vakti)

Kocaeli bayram namaz saati, Diyanet tarafından yayımlandı. İl il bayram namazı vakitleri belli oldu. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar 30 Mart Pazar günü sabahı erken saatlerde camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin anlam bulacağı bayram namazında aynı safta dualar edilirken eller semaya açılacak. Peki Kocaeli’nde bayram namazı saat kaçta? İşte, Kocaeli bayram namazı vakti…

Kocaeli bayram namazı saati 2025: Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet bayram namazı vakti) - 1

Kocaeli’nde Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez gibi ilçelerde bayram namazı kılmaya hazırlananlar saatlere göre hareket edecek. Türkiye’nin farklı illerinde bayram namazı heyecanı farklı saatlerde yaşanacak. Yılda iki kez kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyenler, bayram namazı saatlerine ulaşmak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini duyurdu. Peki Kocaeli’nde bayram namazı saat kaçta? İşte, bayram namazı saatleri…

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Kocaeli bayram namazı saati 2025: Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet bayram namazı vakti) - 2

KOCAELİ’NDE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilde bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bayram namazının bayramın ilk günü cemaatle kılınması uygundur. Bayram namazı Hanefiler’e göre vacip, Şafiilere göre sünnet olarak kabul edilir. Kocaeli’nde bayram namazı saat 07.18’de olacak.

Kocaeli bayram namazı saati 2025: Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet bayram namazı vakti) - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Kocaeli bayram namazı saati 2025: Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet bayram namazı vakti) - 4

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

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