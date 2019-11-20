Kolombiya'da Işıklandırma Festivali düzenlendi: Colombia Shines

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan botanik bahçesinde "Colombia Shines" isimli ışıklandırma festivali düzenlendi. Festivalde, biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ülke olan Kolombiya'da bulunan hayvanlar ve bitkiler ile yaşadıkları okyanus, ova, bozkır, çöl, orman ve mangrov gibi ekosistemlerin ışıklandırmalarını içeren 470'den fazla yapı sergilendi. Bu yapılar arasında, Vortex tüneli de yer aldı.
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