Kolon kanserine karşı Çinlilerin süper besini. Kaynatılarak yiyince doğal vitamin hapına dönüşüyor

Sağlıklı bir ömür sürmek ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırmak için günlük beslenme planına besin değeri yüksek gıdaların eklenmesi gerekiyor. Besleyici ve vitamin kaynağı gıdaların tüketiminin düzenli olması bağırsak sağlığından bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda olumlu etkiler yaratıyor.

Son günlerde faydalarıyla ön plana çıkan bambu filizleri de sağlık sistemi üzerinde önemli etkilere sahip. Gevrek yapısı ve hafif topraksı yapısı bulunan bambu filizleri bilim dünyasının da ilgisini çekiyor.

Sciencedirect'de yayımlanan bir çalışmada, 4 bin 934 katılımcıyı kapsayan araştırmalar incelenerek bambu filizlerinin besin değeri ve sağlık faydaları değerlendirildi.