Kolonya orucu bozar mı?
Kolonya kullanmak orucu bozmaz. Kolonya haricen kullanılan, yani deriye uygulanan bir maddedir. Oruç ise esasen yeme ve içme gibi eylemlerle bozulur. Kolonya sürmek veya koklamak, yemek ya da içmekle ilgili bir durum olmadığı için orucu geçersiz kılmaz.
KOLONYA ORUCU BOZAR MI?İslam kaynaklarında, dıştan uygulanan maddelerin mideye ulaşmadığı sürece oruç bütünlüğüne zarar vermeyeceği belirtilir. Bu sebeple avuç içine, yüze veya başka bir bölgeye kolonya dökmek normal kabul edilir. Kolonyayı dıştan kullanırken, ağızdan içeri gitmesini engellemek gerekir. Yanlışlıkla yutma gibi bir durum söz konusu olmadıkça, kolonyanın orucu bozması gündeme gelmez. Günlük hayatta temizlik ve serinleme amaçlı kolonya kullanmak, oruca zarar vermez.
DİYANET’E GÖRE KOLONYA ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı, kolonya kullanımının orucu bozmayacağı yönünde açık fetvalar vermiştir. Pandemi döneminde de bu husus vurgulanmış, dıştan kullanılan ürünlerin oruç bütünlüğüne etki etmediği duyurulmuştur. Diyanet’e göre oruç, yenilip içilen şeylerle bozulur; kolonya gibi temizlik veya ferahlama amacıyla sürülen maddeler bu kapsamda değerlendirilmez. Alkol içeriyor olması, bu ürünü yeme-içme kapsamına sokmaz. Diyanet açıklamalarında sadece ağız yolu ile içeri kaçırmamak için dikkatli olmak gerektiğine işaret edilir. Eller, yüz veya başka bir bölgeye kolonya sürmek, orucu geçersiz kılmaz. Bu nedenle Diyanet’e göre kolonya kullanımı, oruç tutan kişinin ibadetini herhangi bir şekilde bozmaz.
KOLONYA KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?
Kolonya koklamak, mideye herhangi bir madde girmesine neden olmadığı için orucu bozmaz. İslam fıkhında, yenilip içilen her şey orucu geçersiz kılar; ancak koklamak, yeme ve içme fiiliyle örtüşmez. Kolonyanın hoş kokusunu duyumsamak normal kabul edilir. Diyanet kaynakları da normal şekilde koklamanın oruca zarar vermeyeceğini belirtir. Öte yandan, kasten burna derin çekerek damlacıkların boğaza ulaşması gibi aşırı durumlar orucu riske atabilir. Bunun dışında, günlük hayatta eldeki kolonya kokusunu duymak gayet olağandır ve orucun sıhhatini olumsuz etkilemez. Bu sebeple, kolonya koklamak genel kullanımda orucu bozacak bir fiil sayılmaz.