Kolonya orucu bozar mı? Diyanet'e göre kolonya oruç bozar mı?

KOLONYA KOKUSU ORUCU BOZAR MI?

Kolonya kokusu, yemeye veya içmeye benzer bir işlem olmadığı için orucu bozmaz. Havadaki kokuyu almak, midenin besin ya da sıvı kabul etmesi şeklinde yorumlanmaz. İslam bilginleri, güzel kokuların oruca engel teşkil etmediği konusunda ortak görüş bildirir. Kolonya da parfüm veya çiçek kokusu gibi algılanabilir. Ortama yayılan kokunun oruç üzerinde bozucu bir etkisi yoktur. Önemli olan, sıvı halde bir maddeyi bilinçli biçimde yutmamaktır. Normal ölçüde duyulan kolonya kokusu, kişinin orucunu geçersiz kılmaz. Bu nedenle toplu alanlarda, evlerde veya iş yerlerinde hissedilen kolonya kokusu orucun bütünlüğüne zarar vermez.



ORUÇLUYKEN KOLONYA KOKLAMAK MEKRUH MU?

KOLONYA SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu halde kolonya koklamak, orucu bozmaz ve temel olarak mekruh sayılmaz. Bazı İslam alimleri, aşırı şekilde koklamayı orucun ruhuna uygun düşmeyen bir davranış olarak görebilir. Çünkü oruç, nefsi kontrol altında tutmayı amaçlar. Hoş kokuları özellikle keyif almak için derin derin çekmek, orucun manevi boyutuna gölge düşürebilir. Buna rağmen, normal düzeyde kolonya koklamak veya günlük hayatta kullanılan kokulara maruz kalmak dini açıdan sakınca oluşturmaz. Mekruh olma durumu, genellikle aşırılık ve bilinçli haz arayışı halinde söz konusu edilir. Yine de normal şekilde kolonya koklamak, oruç hükmünü bozmadığı gibi mekruh olarak da değerlendirilmez.Kolonya sürmek, deriye uygulanarak kullanılan bir yöntemdir ve yeme içme kapsamına girmez. Diyanet’in fetvalarında, dıştan sürülen maddelerin orucu bozmadığı açıkça ifade edilir. Bu nedenle elleri, yüzü ya da boynu kolonya ile temizlemek veya ferahlatmak, orucun sıhhatini etkilemez. Oruç, mideye besin veya sıvı alındığında bozulur; kolonya ise vücuda dışarıdan temas eder. Haricen kullanılmakla birlikte alkol içermesi, oruç kurallarını ihlal etmez. Yeter ki yanlışlıkla ağızdan içeri çekilmesin. Normal şartlar altında bir kişi, gün boyunca kolonya kullanabilir. Bu işlem, oruçlu haldeki ibadet sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve orucu geçersiz kılan bir eylem olarak görülmez.Kolonya, içilecek bir madde olmadığı için oruçlu kişinin bunu kullanması yeme-içme kategorisine girmez. Bu sebeple oruç kurallarına göre kolonya kullanmak, ibadetin geçerliliğini etkilemez. Alkol içermesi, kolonya sürüldüğünde midede bir etki yaratmadığı için sakınca oluşturmaz. İslam alimleri, dış uygulama ile orucun bozulmayacağı konusunda görüş birliği içindedir. Gündelik hayatta elleri veya yüzü kolonya ile silmek olağan bir pratiktir ve Diyanet kaynaklarında da bunun oruca zarar vermediği açıkça belirtilir. Yalnızca bilinçli şekilde yutma veya burna çekerek boğaza kaçırma durumu orucu tehlikeye sokabilir. Normal kullanımda kolonya kullanmak orucu bozmaz.