Kolorektal Cerrah açıkladı: Bağırsak kanserini önlemenin yolu buymuş

Yılın başlarında yayımlanan bir araştırma, lifin, bağırsaklara zarar verdiği bilinen ve vakalardaki artışın potansiyel sebeplerinden biri olan E. coli bakterisine karşı koruyucu olabileceğini öne sürdü. ı Dr. Alasdair Scott da yüksek lifli diyetin, tümör gelişimine yol açan mutasyonlara karşı koruyucu etki sağlayabileceğini söyledi.



Youssef, günlük lif hedefinin üçte birinin yalnızca bir kase yulaf lapasına fındık ve orman meyveleri eklenerek karşılanabileceğini belirtti. Ancak lif tüketiminin sindirim sistemine adapte olabilmesi için kademeli artırılması gerektiğini de vurguladı.



Son dönemde bağırsak hareketlerine eşlik eden kötü kokuların kanser belirtisi olabileceği yönünde artan endişelere de değinen Youssef, “Çoğu kötü koku kansere bağlı değil. Enfeksiyonlar, diyet değişiklikleri ya da gıda intoleransları bu kokuların başlıca nedenidir,” dedi. Ancak, birkaç hafta içinde geçmeyen bağırsak alışkanlığı değişikliklerinde doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.