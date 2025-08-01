Kolorektal Cerrah açıkladı: Bağırsak kanserini önlemenin yolu buymuş
İngiltere’de kişilerin yeterli lif tüketmemesi, özellikle gençlerde bağırsak kanseri vakalarında artışa neden oluyor. Uzmanlar, günlük lif alımının artırılması gerektiği konusunda uyarıyor.
İngiltere’de yeterli miktarda lif tüketiminin yaygın olmaması, bağırsak kanseri riskini ciddi oranda artırıyor. Kolorektal cerrah olarak görev yapan Dr. Haney Youssef, genç yetişkinlerde görülen bağırsak kanseri vakalarının artışı nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.