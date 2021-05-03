Komedi şovu SNL'i sunacak olan Elon Musk takipçilerinden espri fikri istedi

İddiaya göre, sadece programın hayranları değil, cast üyeleri de Musk’ın sunuculuğundan memnun değil. Bazı hayranlar, programın cast üyelerinin Musk’ın sahneye çıkmasını boykot edeceğini öne sürdü. Ancak SNL’e yakın bir kaynak, The Wrap dergisine konuşarak, Musk’ın programında herkesin orada olacağını, boykotun gerçek dışı olduğunu belirtti.