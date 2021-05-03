Komedi şovu SNL'i sunacak olan Elon Musk takipçilerinden espri fikri istedi

ntv.com.tr 03.05.2021 - 10:51
Birçok ünlü komedyenin rol aldığı skeçlerle dolu, farklı farklı ünlü isimlerin sunduğu TV programı Saturday Night Live’ın bir sonraki sunucusu teknoloji dahisi, milyarder girişimci Elon Musk olacak. 8 Mayıs’ta ekran karşısına geçecek olan Tesla ve SpaceX’in 49 yaşındaki kurucusu Musk, sosyal medyadan takipçilerine, kendisine skeç fikri vermelerini istedi.
"ESPRİ FİKRİNİZ VAR MI?"
Forbes’a göre dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Musk, TV programı için espri fikri isterken, “SNL için espri fikriniz var mı? Ne yapmalıyım?” diye sordu.
Konuk sunucu Musk, kendi espri fikirlerini sıralarken, “James Bond’u canlandırmak, Baby Shark, ‘Ironi Man’ (Süper kahraman Iron Man karakterini ‘Ironi’ olarak değiştirdi)” yazdı.
Musk’ın programa çıkması, haberin duyulmasından bu yana tartışma yarattı. Pek çok kişi, Musk’ın, SNL’i sunması için seçilen Donald Trump’tan bu yana en kötü tercih olduğunu öne sürdü.
İddiaya göre, sadece programın hayranları değil, cast üyeleri de Musk’ın sunuculuğundan memnun değil. Bazı hayranlar, programın cast üyelerinin Musk’ın sahneye çıkmasını boykot edeceğini öne sürdü. Ancak SNL’e yakın bir kaynak, The Wrap dergisine konuşarak, Musk’ın programında herkesin orada olacağını, boykotun gerçek dışı olduğunu belirtti.
Kaynak ayrıca, şovun yaratıcısı Lorne Michaels’in cast üyeleri ya da senaristlere, misafir sunuculardan rahatsız olduklarında, bölümde yer almamalarına izin verdiğini bildirdi.