Komedyen Bob Saget'in ölüm nedeni bir ay sonra açıklandı

“Bob’un vefatından beri haftalardır onun hayranlarından gelen inanılmaz sevgi seliyle boğulduk. Minnettar olduğumuz bu sevgi bize müthiş bir teselli oldu” diye başlayan açıklamada, “Yetkililer, Bob’ın kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna vardı. Bob’ın kafasının arkasını yanlışlıkla bir yere vurduğu, bir şey olmadığını düşünüp uyuduğu sonucuna varıldı” ifadesi yer aldı. Aile, Saget’in uyuşturucu veya alkol etkisinde olmadığını vurguladı.