Komedyen Bob Saget'in ölüm nedeni bir ay sonra açıklandı

Haberler 10.02.2022 - 10:12 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 10:23
Bizim Ev (Full House) dizisiyle tanınan komedyen Bob Saget, ölüm nedeni, hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra açıklandı.
65 yaşında hayata veda eden Amerikalı sanatçının ailesi, yaptığı açıklamada, Saget’in ölümüyle ilgili ayrıntıları verdi.
“Bob’un vefatından beri haftalardır onun hayranlarından gelen inanılmaz sevgi seliyle boğulduk. Minnettar olduğumuz bu sevgi bize müthiş bir teselli oldu” diye başlayan açıklamada, “Yetkililer, Bob’ın kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna vardı. Bob’ın kafasının arkasını yanlışlıkla bir yere vurduğu, bir şey olmadığını düşünüp uyuduğu sonucuna varıldı” ifadesi yer aldı. Aile, Saget’in uyuşturucu veya alkol etkisinde olmadığını vurguladı.
9 Ocak’ta hayatını kaybeden Saget, stand-up turnesi için Florida’daydı. Sanatçı, Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulunmuştu.
İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde bulmuştu. Dedektifler ise Saget’in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirmişti.
Bob Saget'in Los Angeles'taki cenaze törenine, aralarında Dave Chappelle, Jimmy Kimmel, Chris Rock, Jeff Ross ve John Stamos'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü katılmış; Saget'in toprağa verilmesinin ardından Full House dizisinin yaratıcısı Jeff Franklin'in evinde bir resepsiyon verilmişti.
Türkiye'de Bizim Ev adıyla ekranlara gelen, 1987-1995 yıllarındaki popüler yapımın başrolündeki Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-2020 yılları arasında çevrim içi dizi platformunda yayımlanan Fuller House'da da rol almıştı.