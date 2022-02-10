Komedyen Bob Saget'in ölüm nedeni bir ay sonra açıklandı

Bizim Ev (Full House) dizisiyle tanınan komedyen Bob Saget, geçen ay otel odasında ölü bulunmuş, ölüm nedeni açıklanmamıştı. Sanatçının ailesi, Sagey'in ölüm nedenine dair bir açıklama yaptı.

Haberler 10.02.2022 - 10:12 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 10:23

Komedyen Bob Saget'in ölüm nedeni bir ay sonra açıklandı - 1

Bizim Ev (Full House) dizisiyle tanınan komedyen Bob Saget, ölüm nedeni, hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra açıklandı.

65 yaşında hayata veda eden Amerikalı sanatçının ailesi, yaptığı açıklamada, Saget’in ölümüyle ilgili ayrıntıları verdi.

Komedyen Bob Saget'in ölüm nedeni bir ay sonra açıklandı - 2

“Bob’un vefatından beri haftalardır onun hayranlarından gelen inanılmaz sevgi seliyle boğulduk. Minnettar olduğumuz bu sevgi bize müthiş bir teselli oldu” diye başlayan açıklamada, “Yetkililer, Bob’ın kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna vardı. Bob’ın kafasının arkasını yanlışlıkla bir yere vurduğu, bir şey olmadığını düşünüp uyuduğu sonucuna varıldı” ifadesi yer aldı. Aile, Saget’in uyuşturucu veya alkol etkisinde olmadığını vurguladı.

Komedyen Bob Saget'in ölüm nedeni bir ay sonra açıklandı - 3

9 Ocak’ta hayatını kaybeden Saget, stand-up turnesi için Florida’daydı. Sanatçı, Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulunmuştu.

Komedyen Bob Saget'in ölüm nedeni bir ay sonra açıklandı - 4

İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde bulmuştu. Dedektifler ise Saget’in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirmişti.

Komedyen Bob Saget'in ölüm nedeni bir ay sonra açıklandı - 5

Bob Saget'in Los Angeles'taki cenaze törenine, aralarında Dave Chappelle, Jimmy Kimmel, Chris Rock, Jeff Ross ve John Stamos'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü katılmış; Saget'in toprağa verilmesinin ardından Full House dizisinin yaratıcısı Jeff Franklin'in evinde bir resepsiyon verilmişti.

Komedyen Bob Saget'in ölüm nedeni bir ay sonra açıklandı - 6

Türkiye'de Bizim Ev adıyla ekranlara gelen, 1987-1995 yıllarındaki popüler yapımın başrolündeki Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-2020 yılları arasında çevrim içi dizi platformunda yayımlanan Fuller House'da da rol almıştı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER