Komedyen Ricky Gervais'ten ünlülere sert çıkış: Havuzlu villada karantinadan şikayeti kesin!

ntv.com.tr 14.04.2020 - 11:52 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 12:01
Sivri dilli esprilileriyle tanınan İngiliz komedyen Ricky Gervais, corona virüs salgını nedeniyle evde kendilerini izole etmek zorunda kaldıkları için durumdan şikayet eden ünlüleri diline doladı.
58 yaşındaki Gervais, corona virüs krizi sona erdiğinde insanların bir daha refah devletinden ya da sağlık çalışanlarından şikayet ettiklerini duymak istemediğini söyleyerek perşembe akşamları sağlık çalışanlarını alkışlamak için verdiği desteği dile getirdi.
Ünlü komedyen, 27 yaşındaki İngiliz şarkıcı Sam Smith’n 12 milyon sterlinlik evinde karantinadan dolayı ağlarken çekilen fotoğrafına gönderme yaptı.
The Sun gazetesine konuşan Gervais, “Sağlık çalışanları 14 saatlik nöbetlerle çalışıyorlar ve hiç şikayet etmiyorlar. Acılı izler bırakan maske takmak zorundalar ve hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Ama sonra birilerinin havuzlu villalarında şikayet ettiklerini görüyorum. Ve dürüst olmak gerekirse bunu görmek istemiyorum” dedi.
Sam Smith, daha önce de İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın hedefindeydi. 54 yaşındaki Morgan, Smith’i salgın krizinde dikkat çekmeye çalışmakla suçlamıştı.
100 milyon sterlinden fazla serveti olan Gervais, göçmen bir işçinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Komedyen, babasının 70 yaşına kadar sabahları 5.30'da uyanarak şantiyelerde çalıştığını anlattı. Büyürken hiç parası olmadığını, ama yine de 'her şeye sahip' olduğunu söyleyen Gervais, annesinin pişirip diktiğini, ördüğünü ve 'yapabildiği her şeyi' yaptığını belirtti.
ALTIN KÜRE’DE SOĞUK RÜZGARLAR ESTİREN ESPRİ
Bu yıl 77’ncisi gerçekleştirilen Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu üstlenen Gervais, yaptığı sert espriyle çok konuşulmuştu. Komedyen, “Çalıştığınız şirketlere bakın: Apple, Amazon, Disney. IŞİD bile online bir platform kursa hemen menajerinizi ararsınız değil mi? Bu yüzden, bu akşam bir ödül kazanırsanız, burayı siyasi bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın, tamam mı? Halka herhangi bir şey hakkında ders verecek bir pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg'den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve defolup gidin” diye konuşmuştu.
OSCAR YORUMU ÇOK KONUŞULDU
Gervais, sunucusuz gerçekleştirilen 92. Oscar Ödülleri hakkındaki yorumlarıyla yine adından söz ettirmişti. Bir Twitter kullanıcısının “Eğer Oscar’ı bu gece sen sunuyor olsaydın en iyi ilk şakan ne olurdu?” sorusunu yanıtlayan Gervais, şu ifadeleri kullanmıştı: “Eşitlikle ilgili bütün o ilham verici konuşmalarınızı duymak için sabırsızlanıyorum ve sizin bu gece burada bulunduğunuz üç saatte, düşük ücretli göçmen ev personelinizin uyumak için izin alabilecek olması harika.”