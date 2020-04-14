Komedyen Ricky Gervais'ten ünlülere sert çıkış: Havuzlu villada karantinadan şikayeti kesin!

ALTIN KÜRE’DE SOĞUK RÜZGARLAR ESTİREN ESPRİ

Bu yıl 77’ncisi gerçekleştirilen Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu üstlenen Gervais, yaptığı sert espriyle çok konuşulmuştu. Komedyen, “Çalıştığınız şirketlere bakın: Apple, Amazon, Disney. IŞİD bile online bir platform kursa hemen menajerinizi ararsınız değil mi? Bu yüzden, bu akşam bir ödül kazanırsanız, burayı siyasi bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın, tamam mı? Halka herhangi bir şey hakkında ders verecek bir pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg'den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve defolup gidin” diye konuşmuştu.