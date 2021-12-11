Konuklar Dior defilesinde konsepte uydu: Takım elbise rüzgarı

Haberler 11.12.2021 - 11:32
Dior'un Londra'daki defilesinde ünlü model Kate Moss'un mesleğini seçen kızı, 18 yaşındaki Lila Grace Hack, boğazlı bir kazağın üstüne giydiği uçuk mavi saten takım elbisesi ve beyaz botlarıyla maskülen bir şıklık sergiledi.
Lila'nın aksesuar kullanmaması ve hafif makyajı da doğal model imajını pekiştirdi.
Bir dönemin ünlü süper model Naomi Campbell (51) de şık bir beyaz pantolon takım elbise ve spor ayakkabılarla yerine göre giyinmenin önemini gösterirken, gözlük takmayı da ihmal etmedi.
Defileye katılan konuklardan bazıları...
Finn Cole
Edgar Wright
Pelayo Diaz
Jordan Barrett
Bryanboy aka Bryan Yambao