Konuklar Dior defilesinde konsepte uydu: Takım elbise rüzgarı

Fransız moda devi Dior'un Londra'da düzenlenen erkek giyim defilesinde, konukların konsepte uygun olarak takım elbise giymesi dikkati çekti.

Haberler 11.12.2021 - 11:32

Konuklar Dior defilesinde konsepte uydu: Takım elbise rüzgarı - 1

Dior'un Londra'daki defilesinde ünlü model Kate Moss'un mesleğini seçen kızı, 18 yaşındaki Lila Grace Hack, boğazlı bir kazağın üstüne giydiği uçuk mavi saten takım elbisesi ve beyaz botlarıyla maskülen bir şıklık sergiledi.

Konuklar Dior defilesinde konsepte uydu: Takım elbise rüzgarı - 2

Lila'nın aksesuar kullanmaması ve hafif makyajı da doğal model imajını pekiştirdi.

Konuklar Dior defilesinde konsepte uydu: Takım elbise rüzgarı - 3

Bir dönemin ünlü süper model Naomi Campbell (51) de şık bir beyaz pantolon takım elbise ve spor ayakkabılarla yerine göre giyinmenin önemini gösterirken, gözlük takmayı da ihmal etmedi.

Defileye katılan konuklardan bazıları... 

Konuklar Dior defilesinde konsepte uydu: Takım elbise rüzgarı - 4

Finn Cole

Konuklar Dior defilesinde konsepte uydu: Takım elbise rüzgarı - 5

Edgar Wright

Konuklar Dior defilesinde konsepte uydu: Takım elbise rüzgarı - 6

Pelayo Diaz

Konuklar Dior defilesinde konsepte uydu: Takım elbise rüzgarı - 7

Jordan Barrett

Konuklar Dior defilesinde konsepte uydu: Takım elbise rüzgarı - 8

Bryanboy aka Bryan Yambao

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