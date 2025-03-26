Konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren 10 işaret

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişiler de odaklanma ve dürtü kontrolü konusunda güçlük çektikleri için farkında olmadan konuşmanın ana öznesi olmaya çalışabilirler.



Bazı insanlar, kendi görüşlerinin herkesin görüşünden üstün olduğunu düşünerek ilgi odağı olmayı severler.