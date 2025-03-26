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Konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren 10 işaret

Konuşma narsistlerinin, iletişimlerde sadece kendileri hakkında konuşmaya eğilimli oldukları ve nadiren başkalarının yaşamı veya düşünceleri hakkında sorular sordukları gözlemlenir. Terapist Leanna Stockard, konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren bazı sinyaller olduğunu ifade ediyor.

Konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren 10 işaret - 1

Konuşma narsizmi, resmi bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanmasa da, narsistik özellikler taşıyan bir davranış biçimidir. Bu tür davranışları nazikçe dile getirmek, belirtileri taşıyan kişide farkındalık yaratmaya yardımcı olabilir.

YAŞAM HABERLERİ

Konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren 10 işaret - 2

Bir kişinin konuşma narsisti olduğunu gösteren işaretler, şu şekilde sıralanabilir:

  • Sohbeti bölüp yalnızca kendisi hakkında konuşmak
  • Konuşmalarında sürekli kendi görüşlerini dile getirmek
  • Kendisiyle ilgili olmayan konularla ilgilenmemek veya sıkılmak
  • Başkalarının hayatlarıyla ilgili sorular sormamak
  • Söz sırasının bir an önce kendisine gelmesini beklemek ve bu esnada diğerlerini dinlememek
  • Uzun monologlar yapmak
  • Başkaları kendisinden bir görüş istediğinde hemen konuşmaya başlamak
  • Kendi başarılarını sıkça dile getirmek
  • Başkalarının paylaşmak istediği şeylere karşı ilgisiz kalmak
  • Sıkıldığını belli etmek
Konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren 10 işaret - 3

KONUŞMA NARSİZMİNİN SEBEPLERİ

Bu davranışın arkasında birkaç farklı neden yatabilir. Düşük özgüven, bazen aşırı paylaşım ve dikkat çekme gereksinimi yaratabilir.

Sosyal becerilerde zorluk çeken kişiler de ne zaman söz alacaklarını kestiremezler. Bu durum sohbeti bencil bir boyuta taşımalarına yol açabilir.

Konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren 10 işaret - 4

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişiler de odaklanma ve dürtü kontrolü konusunda güçlük çektikleri için farkında olmadan konuşmanın ana öznesi olmaya çalışabilirler.

Bazı insanlar, kendi görüşlerinin herkesin görüşünden üstün olduğunu düşünerek ilgi odağı olmayı severler.

Konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren 10 işaret - 5

KONUŞMA NARSİSTİNE NASIL YAKLAŞILIR?

Eğer bir konuşma narsistine nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilmiyorsanız, ihtiyaçlarınızı açık ve dürüst bir şekilde ifade etmeye özen gösterin.

Kişinin niyetinin kötü olmadığını düşünüyorsanız, konuşmanızda nazik ve yapıcı bir yaklaşım benimsemeniz faydalı olacaktır. 

Konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren 10 işaret - 6

KONUŞMA NARSİSTİ MİSİNİZ?

Eğer kendinizin bir konuşma narsisti olduğunu düşünüyorsanız, aktif dinleme becerilerini geliştirmek, başkaları hakkında daha fazla soru sormak ve sohbetlere daha fazla empati katmak sizin için iyi bir başlangıç olabilir.

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