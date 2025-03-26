Konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren 10 işaret
Konuşma narsistlerinin, iletişimlerde sadece kendileri hakkında konuşmaya eğilimli oldukları ve nadiren başkalarının yaşamı veya düşünceleri hakkında sorular sordukları gözlemlenir. Terapist Leanna Stockard, konuşma narsistine maruz kaldığınızı gösteren bazı sinyaller olduğunu ifade ediyor.
Konuşma narsizmi, resmi bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanmasa da, narsistik özellikler taşıyan bir davranış biçimidir. Bu tür davranışları nazikçe dile getirmek, belirtileri taşıyan kişide farkındalık yaratmaya yardımcı olabilir.