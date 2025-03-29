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Konya’da bayram namazı bu yıl saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı Konya namaz saati

Konya bayram namazı saati, 30 Mart günü idrak edilecek bayram sebebiyle gündem oldu. Konya’da bayram namazını eda edecekler sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tutacak. Bayram namazı, camilerde cemaatle kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bayram namazını kaçırmak istemeyenler ise vakitlere göre hareket edecek. Peki Konya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Konya bayram namazı saati 2025…

Konya’da bayram namazı bu yıl saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı Konya namaz saati - 1

Bayram telaşı yaşanmaya başlanırken gözler bayram namazı vakitlerine çevrildi. Konya’da Ahirli, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Derbent, Çumra, Derebucak, Ereğli, Emirgazi, Hadim, Güneysınır, Halkapinar, Hüyük, Kulu, Meram, Karatay, Sarayönü, Selçuklu, Taşkent Yunak, Tuzlukçu gibi ilçelerde bayram namazına uyanacaklar, saatlere göre hareket edecek. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Peki Konya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Konya bayram namazı vakti 2025…

YAŞAM HABERLERİ

Konya’da bayram namazı bu yıl saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı Konya namaz saati - 2

KONYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tek tek iller için bayram namazı vakitleri duyuruldu.

Konya’da yaşayan vatandaşlar için bayram namazı saat 07.08’de okunacak ezanla birlikte başlayacak.

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir.

Konya’da bayram namazı bu yıl saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı Konya namaz saati - 3

BAYRAM NAMAZI EVLERDE KILINABİLİR Mİ?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.

Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir.

Konya’da bayram namazı bu yıl saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı Konya namaz saati - 4

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Konya’da bayram namazı bu yıl saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı Konya namaz saati - 5
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