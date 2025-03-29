Konya’da bayram namazı bu yıl saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı Konya namaz saati
Konya bayram namazı saati, 30 Mart günü idrak edilecek bayram sebebiyle gündem oldu. Konya’da bayram namazını eda edecekler sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tutacak. Bayram namazı, camilerde cemaatle kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bayram namazını kaçırmak istemeyenler ise vakitlere göre hareket edecek. Peki Konya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Konya bayram namazı saati 2025…
Bayram telaşı yaşanmaya başlanırken gözler bayram namazı vakitlerine çevrildi. Konya’da Ahirli, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Derbent, Çumra, Derebucak, Ereğli, Emirgazi, Hadim, Güneysınır, Halkapinar, Hüyük, Kulu, Meram, Karatay, Sarayönü, Selçuklu, Taşkent Yunak, Tuzlukçu gibi ilçelerde bayram namazına uyanacaklar, saatlere göre hareket edecek. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Peki Konya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Konya bayram namazı vakti 2025…