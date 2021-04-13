Konya’nın etli ekmeği Sille taşıyla kaplanan fırınlarda daha lezzetli pişiyor

Doğal, dayanıklı yapısı ve ısı dengeleme özellikleriyle ünlenen, fırınlara "en uygun" taşın Sille taşı olduğuna dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti: "Hamur pişirme işlerinde çok güzel bir taş. Eskiden sadece Konya bölgesinde kullanılırdı. Şimdi bunu öğrenenler, Türkiye'nin birçok bölgesine götürüyor. Mesela ateş tuğlası mermer gibi olduğundan hamuru yakıyormuş. Bu özellikleri sayesinde bir de doğal taş olduğu için yakmıyor. Pizza fırınlarına işlediğimiz taşlar da oldu. Çok güzel pizza pişirdiğini söylediler."