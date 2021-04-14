Konya’nın vazgeçilmez lezzeti bamya çorbası

‘İÇEN BİR DAHA İÇMEK İSTİYOR’



Bamya çorbasının yapılışını anlatan 20 yıldır Konya mutfağı aşçısı Mehmet Ali Zercü (42), "Bamya çorbası, çiçek bamyadan yapılır. Bamya çorbasında kuzu eti kullanıyoruz. Kuzunun ön kolundan alınan etleri çorbamıza katıyoruz. Biraz da kuzunun kendi yağından kullanıyoruz. Soğan, salça ve limon tuzu kullanıyoruz. Bamyayı aldıktan sonra önce üzerindeki tüyleri ütüp, bamyanın saplarını kesiyoruz. Limon tuzu olan suyun içerisinde haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra dinlendirip, sosunu hazırlıyoruz. Sosunda ise kuzu eti, soğan, salça ve kuzunun kemik suyunu ilave ediyoruz. Bamya çorbası yerli ve yabancı turistler tarafından büyük beğeni alıyor. Bamya çorbasını içen, bir daha içmek istiyor. Bamya çorbası sindirim sistemini de kolaylaştırıyor. Biraz da ekşi bir tadı olunca iştah açıyor. Yabancı turistler, bamya çorbasını içtikten sonra bizi çağırıp alkışlıyorlar" dedi.

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