Köpeğini kaybeden Orlando Bloom dövmesini yaptırdı: Mighty artık diğer tarafta

Köpeğinin öldüğünü Instagram hesabından duyuran Orlando Bloom, şu satırlara yer verdi: "Mighty artık diğer tarafta. Gün doğumundan gün batımına, 7 günlük aramanın ardından bugün, Mighty’nin tasmasını bulduk. Bu hafta mümkün olduğunu düşündüğümden daha çok ağladım."

"Bakılmadık taşın altı kalmadı. Tüm deliklere baktım; Yol altına, arka bahçelere... Küçük Mighty’den sevginin ebedi ve bağlılığın gerçek anlamını öğrendiğim için minnettarım. O bir arkadaştan fazlasıydı... Ruhlarımız bağlanmıştı. Üzgünüm, seni seviyorum."





