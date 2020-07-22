Köpeğini kaybeden Orlando Bloom dövmesini yaptırdı: Mighty artık diğer tarafta
Geçtiğimiz günlerde "Onu bulmama yardım edin" diyerek takipçilerine seslenen Orlando Bloom, köpeğinin ölüm haberini aldı. Yıldız oyuncu gözyaşları içinde köpeğinin ismini dövme yaptırdı.
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22.07.2020 - 16:38
Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İngiliz oyuncu Orlando Bloom, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından köpeğinin kaybolduğunu duyurarak yardım istedi.
Önceki gün ise takipçilerine kötü haberi veren Bloom, köpeği Mighty'nin öldüğünü söyledi.
Köpeğinin öldüğünü Instagram hesabından duyuran Orlando Bloom, şu satırlara yer verdi: "Mighty artık diğer tarafta. Gün doğumundan gün batımına, 7 günlük aramanın ardından bugün, Mighty’nin tasmasını bulduk. Bu hafta mümkün olduğunu düşündüğümden daha çok ağladım."
"Bakılmadık taşın altı kalmadı. Tüm deliklere baktım; Yol altına, arka bahçelere... Küçük Mighty’den sevginin ebedi ve bağlılığın gerçek anlamını öğrendiğim için minnettarım. O bir arkadaştan fazlasıydı... Ruhlarımız bağlanmıştı. Üzgünüm, seni seviyorum."
Bloom daha sonra kaybettiği köpeğinin adını göğsüne dövme yaptırdı. O anları çeken oyuncunun, videoda zaman zaman gözyaşlarını tutaması dikkatlerden kaçmadı.
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