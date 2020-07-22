Köpeğini kaybeden Orlando Bloom dövmesini yaptırdı: Mighty artık diğer tarafta

Geçtiğimiz günlerde "Onu bulmama yardım edin" diyerek takipçilerine seslenen Orlando Bloom, köpeğinin ölüm haberini aldı. Yıldız oyuncu gözyaşları içinde köpeğinin ismini dövme yaptırdı.

22.07.2020 - 16:38

Köpeğini kaybeden Orlando Bloom dövmesini yaptırdı: Mighty artık diğer tarafta - 1
Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İngiliz oyuncu Orlando Bloom, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından köpeğinin kaybolduğunu duyurarak yardım istedi.


Köpeğini kaybeden Orlando Bloom dövmesini yaptırdı: Mighty artık diğer tarafta - 2
Önceki gün ise takipçilerine kötü haberi veren Bloom, köpeği Mighty'nin öldüğünü söyledi.


Köpeğini kaybeden Orlando Bloom dövmesini yaptırdı: Mighty artık diğer tarafta - 3
Köpeğinin öldüğünü Instagram hesabından duyuran Orlando Bloom, şu satırlara yer verdi: "Mighty artık diğer tarafta. Gün doğumundan gün batımına, 7 günlük aramanın ardından bugün, Mighty’nin tasmasını bulduk. Bu hafta mümkün olduğunu düşündüğümden daha çok ağladım."


Köpeğini kaybeden Orlando Bloom dövmesini yaptırdı: Mighty artık diğer tarafta - 4
"Bakılmadık taşın altı kalmadı. Tüm deliklere baktım; Yol altına, arka bahçelere... Küçük Mighty’den sevginin ebedi ve bağlılığın gerçek anlamını öğrendiğim için minnettarım. O bir arkadaştan fazlasıydı... Ruhlarımız bağlanmıştı. Üzgünüm, seni seviyorum."


Köpeğini kaybeden Orlando Bloom dövmesini yaptırdı: Mighty artık diğer tarafta - 5
Bloom daha sonra kaybettiği köpeğinin adını göğsüne dövme yaptırdı. O anları çeken oyuncunun, videoda zaman zaman gözyaşlarını tutaması dikkatlerden kaçmadı.

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