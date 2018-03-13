Köpekler ile çocukların en iyi arkadaşlar olduğunu kanıtlayan fotoğraflar
ntv.com.tr
Çocuklar ve evcil hayvanlar arasında kurulan bağ, onların daha şefkatli ve sorumluluk sahibi olan bireyler olarak yetişmesine büyük katkılar sağlıyor. Diğer taraftan, bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre evcil hayvanlarla birlikte büyüyen çocukların bağışıklık sistemi daha güçlü olduğu hastalıklara yakalanma oranı da azalıyor.
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Bilim insanlarının yaptığı bazı araştırmalara göre köpeklerle birilikte büyüyen çocuklar diğer yaşıtlarına göre daha soyal oluyor ve daha az hasta oluyor.
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2Finlandiya’daki Kuopio Üniversitesi Hastanesi’nde 1996 yılları ile 2004 yılları arasında evcil hayvan sahibi ailelerden doğan 3143 çocuk, evcil hayvan sahibi olmayan ailelerin çocuklarıyla karşılaştırıldı.
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3Buna göre, 1 yaşına kadar kedi, köpek gibi evcil hayvanlarla büyüyen çocukların, büyümeyen çocuklara göre daha sağlıklı olduğu ortaya koyuldu.
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4Köpeklerle büyümeyen çocukların, büyüdüklerinde solunum hastalıklarına ve enfeksiyonlarına kapılma riski, köpeklerle büyüyen çocuklara göre 3’te 1 daha fazla olduğu belirtildi.
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Bunun sebebi olarak da köpekelerin mikroplarla daha haşır neşir olması, bu yüzden bebeklerin bağışıklık sisteminin daha güçlü olması gösterildi.
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İngiliz tıp dergisi Clinical and Experimental Allergy ise, köpeklerle büyüyen çocukların alerjik ya da astım hastası olma olasılığının diğer çocuklara göre yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koydu.
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Köpek ve çocuk dostluğunun diğer faydaları ise şöle belirtilebilir...
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8Köpekler, otizmli çocukların stresini azaltıyor.
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9Köpeklerle vakit geçiren çocuklar sorumluluk almayı öğreniyor.
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Köpeklerle büyüyen çocuklar daha fazla egzersiz imkanı buluyor.
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11Köpekler çocukların önemli sosyal beceriler edinmesini sağlıyor.
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Evcil hayvan beslemek, kardeşler arası bağlılığı artırıyor.
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İşte köpekler ve çocukların en iyi arkadaşlar olduğunu kanıtlayan fotoğraflar...
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