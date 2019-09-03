Köpeklerin komik uyku halleri
Köpekleri yorgunluktan bitkin düşmüş, bir gözleri kapalı, diğer gözlerini ise açmaya zorladıkları halleriyle görmüşsünüzdür. Hemen ardından esneme ve gözlerin tamamen kapanmasıyla rüyalar alemine daldıklarını da... Peki bu sevimli dostları olmayacak yerlerde, olmayacak pozisyonlarda uyuklarken yakaladığınız oldu mu? İşte köpek dostlarımızın “Bu şekilde nasıl rahat uyuyor?” diye düşüneceğiniz komik uyku halleri...
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