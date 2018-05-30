Kortlarda bir ‘Black Panther’: Serena Williams
ntv.com.tr
Fransa Açık’ta maça çıkan Serena Williams, Black Panther filmini hatırlatan kıyafetiyle dikkat çekti. Ünlü tenisçi, “Her zaman bir süper kahraman olmak istemiştim ve bu da benim için süper kahraman olmanın bir yolu” dedi.
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Şampiyon tesnisçi olarak Serena Williams, hayranlarının gözünde bir süper kahraman.
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Ama o, son çıktığı maçta giydiği kıyafetiyle gerçek bir süper kahraman rüzgarı estirdi.
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3Williams, Paris’te Fransa Açık Turnuvası Roland Garros’ta Kristya Pliskova’yı yendiği maçta Black Panther ilhamlı siyah kıyafetiyle dikkat çekti.
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Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Williams, “Bu kıyafet zihinsel ve fiziksel olarak bedenleriyle geri gelen, kendilerine güveni olan ve kendilerine inanan tüm kadınları temsil ediyor” dedi.
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Williams, kızını dünyaya getirdikten dokuz ay sonra kortlara dönmüştü. 36 yaşındaki ABD’li tenisçi, doğuma bağlı olarak pulmoner emboli (toplardamardaki pıhtının koparak akciğer arterini tıkaması) rahatsızlığı yaşamıştı.
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Kıyafet, güven ve gücü temsil etmesinin yanı sıra akıllara Black Panther’i de getirince Williams, “Wakanda’dan ilham alan kıyafet diyebiliriz. Ama biz bu kıyafeti filmden önce tasarlamıştık. Tabii yine de o filmi hatırlatıyor” dedi.
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7Williams ayrıca kendini “savaşçı prenses” gibi hissettiğini de belirtti.
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Şampiyon tenisçi, “Her zaman bir süper kahraman olmak istemiştim ve bu da benim için süper kahraman olmanın bir yolu” dedi.