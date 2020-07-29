Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı

Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra şimdi de Kösem Sultan dizisini seyretmeye başladı. Kösem ve Hürrem'i birbiriyle kıyaslayan Cardi B, Kösem'in birilerini öldürmek için fazla zaman kaybettiğini, Hürrem'in ise daha hızlı bir kadın olduğu belirterek, "Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı" dedi.

29.07.2020 - 15:39

Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı - 1

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B'nin Türk dizilerine olan ilgisi sürüyor. 

Kısa sürede Muhteşem Yüzyıl dizisini bitiren Cardi B, şimdi de Kösem Sultan’ı izliyor.

Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı - 2
Sosyal medya hesabından dizi hakkında yorumlarda bulunan, hatta izleyici ile tartışan 27 yaşındaki rap'çi, son olarak Kösem ve Hürrem’i kıyasladı.
Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı - 3
“Lanet olsun! Neden senin olmayan bir çocuğu tahta çıkarırsın ki! Hürrem bunu asla yapmazdı. Derdi ki 'Üzgünüm bebeğim, seni seviyorum ama ölmelisin'" ifadesini kullanan Cardi B, daha sonra ise Kösem’in beğenmediği bir başka özelliğini de takipçileriyle paylaştı.
Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı - 4
Cardi B, sosyal medya hesabında şöyle yazdı: “Kösem’in en sevmediğim huyu da düşmanlarını öldürmesi uzun zaman alıyor. Çok fazla affedici. Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı.”
Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı - 5
Hayranı olduğu dizi hakında sık sık sosyal medya paylaşımı yapan Cardi B, kendisine yanıt veren hayranlarıyla yazışmaktan kaçınmıyor.
Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı - 6
Daha önce Muhteşem Yüzyıl'la ilgili görüşlerini sosyal medya sayfasından paylaşan Cardi B, Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu.
Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı - 7

"Nurbanu'dan nefret ediyorum" mesajına bir takipçisinin "O benim kraliçem. Osmanlı tarihindeki en güçlü figür" diye yanıt vermesi üzerine Cardi B, "Üzgünüm tatlım. O dediğin Hürrem" yazmıştı. 

Ünlü rap'çiye, Nurbanu'yu oynayan oyuncu Merve Boluğur'dan yanıt gecikmemiş, Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyunculuk becerilerimin süper bir kanıtı" demişti.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER