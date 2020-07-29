Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı

“Lanet olsun! Neden senin olmayan bir çocuğu tahta çıkarırsın ki! Hürrem bunu asla yapmazdı. Derdi ki 'Üzgünüm bebeğim, seni seviyorum ama ölmelisin'" ifadesini kullanan Cardi B, daha sonra ise Kösem’in beğenmediği bir başka özelliğini de takipçileriyle paylaştı.