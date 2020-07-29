Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı

29.07.2020 - 15:39
Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B'nin Türk dizilerine olan ilgisi sürüyor.
Kısa sürede Muhteşem Yüzyıl dizisini bitiren Cardi B, şimdi de Kösem Sultan’ı izliyor.
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" mesajına bir takipçisinin "O benim kraliçem. Osmanlı tarihindeki en güçlü figür" diye yanıt vermesi üzerine Cardi B, "Üzgünüm tatlım. O dediğin Hürrem" yazmıştı.
Ünlü rap'çiye, Nurbanu'yu oynayan oyuncu Merve Boluğur'dan yanıt gecikmemiş, Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyunculuk becerilerimin süper bir kanıtı" demişti.