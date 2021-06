Kostüm tasarımcısı Patricia Field, Sex and the City'i bıraktı

İkonik kostümleriyle moda dünyasında ses getiren yapımların kostüm tasarımcısı Patricia Field, fehomen dizi Sex and the City'nin devam bölümleri için çalışmayacağını açıkladı.

01.06.2021 - 06:43

Dizinin yanı sıra devam filmlerinin kostümlerinde de imzası bulunan efsanevi tasarımcının projede yer almamasının sebebiyse şu an Emily in Paris'in ikinci sezonu üzerine çalışması.

Sex and the City'nin yanı sıra The Devil Wears Prada ve Younger isimli yapımların da kostüm tasarımcısı olan iki Emmy ödülü sahibi Patricia Field, Emily in Paris projesi yüzünden

Sex and the City'nin devam bölümlerinde yer almayacağını ilan etti.





Field "Paris'te Emily in Paris için çalışırken aynı anda New York'ta çekilen Sex and the City projesinde yer alamam" dedi.

79 yaşındaki tasarımcı, teklifi reddettiğini ancak yapımcılara Sex and the City'nin başından sonuna dek kendisiyle çalışan Molly Rogers'ı önerdiğini söyledi.

Yarımşar saatlik 10 bölümden oluşacak Sex and the City devam projesinden, kostümleriyle özellikle Fransız izleyicisinden eleştiri toplayan Emily in Paris için vazgeçen Field, eleştirilerin düşünüldüğü kadar aşırı olmadığına inanıyor.





Amerika izleyicisinin Emily in Paris kostümlerini beğendiğine inandığını söyleyen Field, yeni bölümlerde ikonik sahnelerle karşılaşacağımızın da ipuçlarını verdi.