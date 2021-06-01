Kostüm tasarımcısı Patricia Field, Sex and the City'i bıraktı

Dizinin yanı sıra devam filmlerinin kostümlerinde de imzası bulunan efsanevi tasarımcının projede yer almamasının sebebiyse şu an Emily in Paris'in ikinci sezonu üzerine çalışması.

Sex and the City'nin yanı sıra The Devil Wears Prada ve Younger isimli yapımların da kostüm tasarımcısı olan iki Emmy ödülü sahibi Patricia Field, Emily in Paris projesi yüzünden

Sex and the City'nin devam bölümlerinde yer almayacağını ilan etti.



