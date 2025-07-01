Koşu mu, yürüyüş mü: Hangisi daha fazla yağ yakar?
Koşu yüksek kalori yakımıyla öne çıkarken, yürüyüş sürdürülebilirliğiyle dikkat çekiyor. Uzmanlara göre uzun vadeli başarı, egzersizin türünden çok sürdürülebilirlik, beslenme ve kişisel uyumla belirleniyor.
Yürüyüş mü koşu mu, yağ yakımında hangisi daha etkili? Bu soru kilo vermek isteyen birçok kişinin aklını kurcalıyor.
Koşu dakikada daha fazla kalori yakarken iştahı bastırma konusunda da avantaj sağlıyor. Öte yandan yürüyüş, düşük etkili yapısı sayesinde hormon dengesi, kas koruması ve sürdürülebilirlik açısından öne çıkıyor. Uzmanlara göre, kalıcı yağ kaybında asıl kazanan “devam edilebilirlik” ve kişiye özel programlar oluyor.