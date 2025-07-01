Koşu mu, yürüyüş mü: Hangisi daha fazla yağ yakar?

Tüm bilimsel verilere rağmen uzmanlar, yağ kaybının temelinde doğru beslenmenin yattığını vurguluyor. Egzersizin tek başına kilo kaybı üzerindeki etkisi sınırlı. Ancak egzersiz, diyetle birlikte uygulandığında hem kilo kaybını hızlandırıyor hem de verilen kilonun korunmasına yardımcı oluyor.



Koşu mu, yürüyüş mü? Yanıt, kişisel tercihlere, sağlık durumuna, mevcut kiloya ve yaşam tarzına bağlı. Kısa sürede yüksek kalori yakmak isteyen, formda bireyler için koşu cazip bir seçenek olabilir.

Ancak uzun vadeli, sürdürülebilir ve düşük riskli bir yol arayanlar için yürüyüş güçlü bir alternatif. Uzmanlar, mümkünse her iki aktivitenin de programda yer almasının en ideal yaklaşım olduğunu söylüyor. Günlük yürüyüş rutini, haftalık birkaç koşu seansı ve dengeli bir beslenme planı ile kalıcı yağ kaybı mümkün.