Kourtney Kardashian: Her gece ağlıyorum

Yumurtalıklarını dondurmak için tedavi göre reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, "Yan etkilerden dolayı, her gece ağlıyorum" dedi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Geçtiğimiz ay 40 yaşına giren ABD'li yıldız Kourtney Kardashian, yumurtalıklarını dondurmak için bir süredir tedavi görüyor.
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Scott Disick ile beraberliğinden 3 çocuğu bulunan Kardashian, tedaviye başladığında kendinden 14 yaş küçük sevgilisi Younes Bendjima ile beraberdi.
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Ünlü yıldız, ailecek kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı TV programında yaşadığı sürece değindi.
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Kardashian, "Her gece ağlıyorum. Yumurtalıklarımı dondurmak için olduğum iğnelerin yan etkileri... Ruh halimi çok etkiliyor. Bu gerçekten delice, anlayamıyorum" açıklamasında bulundu.
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Öte yandan Kourtney Kardashian geçtiğimiz yıl Kim Kardashian ile yaşadığı tartışmayla da gündeme gelmişti. Ünlü yıldız Kim Kardashian’a “iğrenç” ailesinin bir parçası olmaktan dolayı utandığını dile getirmişti.