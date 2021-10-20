Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı

Kim Kardashian, ablasının bu özel gününden kareleri takipçileriyle paylaştı. Kourtney'in tektaşı da paylaşılan fotoğraflar arasındaydı.
ESKİ EŞTEN MANİDAR PAYLAŞIM
Ancak Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı ünlü müzisyenin eski eşi Shanna Moakler'ı kızdırdı.
Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulunan Moakler, "Ruhsal bakım için geçici süre kapalıyız" diye yazdı. Ünlü modelin bu mesajı, eski eşinin Kardashian ile nişanlanmasına duyduğu tepkinin bir ifadesi olarak yorumlandı.