Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı

Kourtney Kardashian ile Travis Barker nişanlandı. Evlilik kararı ünlü müzisyenin eski eşi Shanna Moakler'ı mutlu etmedi.

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Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı - 1
Kardashian ailesi bir süredir Kim Kardashian ile Kanye West'in biten ilişkilerinin ardından boşanma süreçleriyle gündemdeyken, ailenin diğer bireylerinden Kourtney ise evlenmeye hazırlanıyor. Kourtney Kardashian (41), bu yılın başından beri aşk yaşadığı sevgilisi Travis Barker (46) ile nikah masasına oturuyor.
Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı - 2
KUMSALDA ORGANİZASYON

Blink-182 isimli müzik grubunun davulcusu olarak şöhrete kavuşan Barker'ın geçtiğimiz hafta sonu Kaliforniya'nın Montecito kentinde Kardashian'a evlenme teklifi ettiği ortaya çıktı.

Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı - 3
Travis Baker, kumsalda özel bir dekorasyon yaptırararak, kırmızı güller ve beyaz mumların arasında, Kourtney Kardashian'a evlilik teklifinde bulundu. Reality show yıldızı, sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtı verdi. Çift, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı - 4
Kourtney Kardashian ile Travis Baker, daha sonra aile arasında kutlama yapmak için bir akşam yemeği düzenledi.
Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı - 5

Kim Kardashian, ablasının bu özel gününden kareleri takipçileriyle paylaştı. Kourtney'in tektaşı da paylaşılan fotoğraflar arasındaydı.

Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı - 6

ESKİ EŞTEN MANİDAR PAYLAŞIM


Ancak Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı ünlü müzisyenin eski eşi Shanna Moakler'ı kızdırdı.

Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı - 7

Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulunan Moakler, "Ruhsal bakım için geçici süre kapalıyız" diye yazdı. Ünlü modelin bu mesajı, eski eşinin Kardashian ile nişanlanmasına duyduğu tepkinin bir ifadesi olarak yorumlandı.

Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı - 8
"BEN ONA FAZLA GELİYORUM"

Shoanna Moakler, her ne kadar yollarını ayırmalarının üzerinden epey bir zaman geçmiş olsa da Travis Barker ile Kourtney Kardashian'ın ilişkisini yermek için hiçbir fırsatı kaçırmamıştı. Moakler, geçtiğimiz mayıs ayında People Dergisi'ne verdiği röportajında kendisinin, Barker için fazla olduğunu belirtmişti. 46 yaşındaki model, eski eşi ile Kourtney Kardashian'ın durmadan birbirlerine sarılıp öpüşmelerini de "tuhaf" diye nitelendirip alay etmişti.

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