Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shoanna Moakler'ı kızdırdı

Kourtney Kardashian ile Travis Baker, daha sonra aile arasında kutlama yapmak için bir akşam yemeği düzenledi.

Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulunan Moakler, "Ruhsal bakım için geçici süre kapalıyız" diye yazdı. Ünlü modelin bu mesajı, eski eşinin Kardashian ile nişanlanmasına duyduğu tepkinin bir ifadesi olarak yorumlandı.

"BEN ONA FAZLA GELİYORUM"



Shoanna Moakler, her ne kadar yollarını ayırmalarının üzerinden epey bir zaman geçmiş olsa da Travis Barker ile Kourtney Kardashian'ın ilişkisini yermek için hiçbir fırsatı kaçırmamıştı. Moakler, geçtiğimiz mayıs ayında People Dergisi'ne verdiği röportajında kendisinin, Barker için fazla olduğunu belirtmişti. 46 yaşındaki model, eski eşi ile Kourtney Kardashian'ın durmadan birbirlerine sarılıp öpüşmelerini de "tuhaf" diye nitelendirip alay etmişti.