Köyün en büyük geçim kaynağı: Avrupa ülkelerinden yoğun talep var

YILDA 1 MİLYON ÇELENK

Kocaaliler beldesinde köylü kadınlar, bu orman bitkileriyle 25 Ağustos'tan aralık ayının ilk haftasına kadar her yıl yaklaşık 1 milyon çelenk yapıyor. Yaklaşık 3 buçuk aylık bu süreçte 500 civarında hanenin bulunduğu beldedeki evlerin 250 civarında kadın başta olmak üzere birçok köylü çelenk işiyle uğraşıyor.

Evlerin çoğunluğu çelenk üretim atölyesine dönüyor. Beldedeki 3 ihracatçı firma tarafından özel izinle ormandan ücret karşılığı toplanan ürünler, her sabah çelenk yapan köylü kadınların evlerinin önüne bırakılıyor. Kadınlar bir taraftan çelenk yapıp para kazanırken, diğer taraftan ev işleriyle uğraşıyor. Akşamları da yapılan çelenkler toplanıp, depodaki paketleme işleminin ardından TIR ile Avrupa'ya gönderiliyor.

HRİSTİYANLIK DÜNYASINDA KUTSAL

Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilen bu çelenklerin, Hristiyanlık dünyasında kutsal bir değeri bulunuyor. İsa'nın yeniden doğumunun sembollerinden olan sıfır rakamı şeklinde, üzerindeki bitkilerin de bolluk ve bereketi simgelediği çelenkler, Avrupa ülkelerinde özellikle bu dönemde ev ve mezarlık ziyaretleri, yemek masaları, kapı ve duvarlara asılıyor.