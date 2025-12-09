Kral Kaybederse final bölümünde Kenan Baran'ın dönüşümü
09.12.2025 08:26
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse, 30'uncu bölümüyle ekranlara veda ediyor. Final bölümünde Kenan Baran'ın yeniden hayata tutunması dikkat çekiyor.
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanıyor.
Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kral Kaybederse, bu akşam yayınlanacak 30'uncu bölümüyle ekranlara veda edecek.
Kral Kaybederse'nin final bölümü konusu ise şöyle;
Kenan, Dr. Gülser’in yıllar sonra eline ulaşan günlüğünde kendi hikayesini anlatırken; huzurevindeki sade yaşamında hiç beklemedik bir şekilde yeniden hayata tutunduğunu görürüz.
Mümtaz, Cemil, Recep ve diğer sakinlerle kurduğu dostluk; yıllardır hissetmediği aidiyet duygusunu ona yeniden kazandırır.
Bahçede Saliha ile çalışması, toprağa dokunması ve en önemlisi ise Saliha’nın hasta torunu Vedat’a sahip çıkarak onunla kurduğu bağ, Kenan’ın içindeki karanlığı aydınlatan bir dönüm noktasına dönüşür.
Bu süreçte Kenan, küçük çocuğa umut olmayı kendisi için ikinci şansı olarak görür ve Vedat’ın iyileşmesi için elinden geleni yapmaya karar verir.
Geçmişte kaybettiklerinin gölgesinden çıkıp ilk kez birine gerçekten iyi gelen Kenan; affetmeyi, bağ kurmayı ve hayata yeniden başlamayı öğrenirken, kral tacını ve kibirli halini de bir kenara bırakmayı ihmal etmez.
Ekran macerası sona eren Kral Kaybederse'nin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor.
Yapımını OGM Pictures, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sedef Bayburtluoğlu Gürerk, Eylem Akın ve Gizem Çil kaleme alıyor.