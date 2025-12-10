Kral Kaybederse final yaptı. Dizinin yıldızlarından "Hoşça kal Kral" paylaşımları
10.12.2025 11:01
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin fenomen dizisi Kral Kaybederse, 30'uncu bölümüyle ekranlara veda etti. Dün akşamki final bölümü sonrası dizinin oyuncuları da veda paylaşımları yaptı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kayberderse dizisinde başrolleri Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar paylaştı.
Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kral Kaybederse, dün akşam yayınlanan 30'uncu bölümüyle final yaptı. Kral Kaybederse'nin final bölümü sonrası dizinin oyuncuları da setten paylaştıkları karelerle sevenlerine veda etti.
Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz, "Hayatımdan bir Handan ve sonra harika bir ekip geçti. Tek bir paylaşıma sığacak anımız yokmuş, bende de hepsine bir gecede bakabilecek güç yok" diye duygularını paylaştı.
"ÇOK KRAL EKİPTİK"
"Çok kral ekiptik biz" diyen ünlü oyuncu, sözlerine Gülseren Budayıcıoğlu ve OGM Pictures'a teşekkür ederek devam etti.
Gürbüz, "Bu harika dünyayı yaratan sektörün en iyisi yönetmenlerime ve memleketin en kıymetlisi oyuncu arkadaşlarıma teşekkür eder, kamera arkası isimsiz kahramanlarımıza, o harika emeçilerimize minnetlerimi sunarım. Ve siz sevgili seyirci, her hafta bizi evinize misafir ettiniz, var olun" ifadelerini kullandı.
"İYİ Kİ VARSIN KRAL KAYBEDERSE"
Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ın büyük aşkı Fadi'ye hayat veren Merve Dizdar da tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek söze başladı.
Dizdar, sözlerini "Emeği geçen herkese…Ne desem az kalır. Bin teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Duygusalım çok. Yine çok şanslıyım şahane insanlar tanıdım. Hem de ne şahane… İyi ki varsın Kral Kaybederse. Sevgili seyircilerimiz ne güzelsiniz, ne tatlısınız. Çok teşekkür ederiz her şey için. İyi ki beraberdik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Başka hikayelerde, başka hayatlarda… Hoşça kal Kral. Hoşça kal Fadi" diye noktaladı.
"ÇOK İNSAN KAZANDIM"
Kral Kaybederse'de Kenan'ın yakın arkadaşlarından Sami'ye hayat veren Ali Rıza Kubilay ise "Kral Kaybederse... Ben kazandım. Çok insan kazandım" diyerek tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
Dizide Gül'ü canlandıran Ayşen Gürler ise "Kral Kaybederse benim için çok özel bir yolculuktu. Yönetmenlerimiz Yağmur ve Durul Taylan ile Cem Toluay’a, bizi bu hikayeyle buluşturan Gülseren Budayıcıoğlu’na, bizi her sahnede duygu seline sürükleyen Halit Ergenç’e ve görünmeyen dev güç olan canım ekip arkadaşlarıma kocaman teşekkür. Ve elbette… Her bölümü sevgiyle takip eden, desteğini hiç eksik etmeyen kıymetli izleyicimize sonsuz teşekkür. Emek veren, kalbiyle eşlik eden herkese minnetle… Hoşça kal canım Gül" diye duygularını dile getirdi.
Dizide Kenan'ın sürekli gittiği kulübün baş garsonu Süleyman'ı oynayan Okan Selvi ise kulüpteki son çekim gününden kareyi "Bu şahane mekanı Süleyman çok özleyecek" diye paylaştı.