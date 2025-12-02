Kral Kaybederse'de Handan'dan Kenan'a yardım eli

Bu akşam 29'uncu bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Kral Kaybederse'nin yeni bölüm konusu ise şöyle;

Kenan, Semra’nın evi tamamen boşaltıp kaçmasıyla hayatının en ağır darbesini alır. Büyük bir yıkıma uğrayan Kenan, çaresizlik içinde İsmail’in evine sığınır. Bu sırada dostlarının ona koyduğu karşı tavır ise onu derinden yaralar.