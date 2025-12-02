Kral Kaybederse'de Handan'dan Kenan'a yardım eli

02.12.2025 10:03

NTV - Haber Merkezi

Kral Kaybederse, bu akşam 29'uncu bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde; Kenan için bambaşka bir dönemin kapısı aralanacak.

Kral Kaybederse'de Handan'dan Kenan'a yardım eli
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanıyor.

Bu akşam 29'uncu bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Kral Kaybederse'nin yeni bölüm konusu ise şöyle;

 

Kenan, Semra’nın evi tamamen boşaltıp kaçmasıyla hayatının en ağır darbesini alır. Büyük bir yıkıma uğrayan Kenan, çaresizlik içinde İsmail’in evine sığınır. Bu sırada dostlarının ona koyduğu karşı tavır ise onu derinden yaralar. 

Öte yandan Fadi, yeni şirket ortaklığını resmen duyurur; kariyerinde önemli bir adım atarken Bahar’ı da yönetici asistanı olarak işe alıp ona büyük bir destek olur.

İsmail ve Ayşe, tüm iyi niyetleriyle Kenan’a yardım etmeye çalışsalar da, evde sürekli huzursuz olan ve tartışma çıkaran Kenan kimseyi rahat bırakmaz.

Kenan’ın iyice kötüleştiğini gören İsmail, çareyi Handan’dan yardım istemekte bulur. Tam bu sırada Kenan’ın geçirdiği kalp kriziyle, Kenan için bambaşka bir dönemin kapısı aralanmak üzeredir.

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Kral Kaybederse'nin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Yapımını OGM Pictures, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sedef Bayburtluoğlu Gürerk, Eylem Akın ve Gizem Çil kaleme alıyor.