Kral Kaybederse'de Kenan Baran için zor günler
25.11.2025 08:50
NTV - Haber Merkezi
Kral Kaybederse bu akşam 28'inci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde; Kenan Baran'ın hayatında sürpriz bir gelişme yaşanacak.
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanıyor.
Üç bölüm sonra final yapmaya hazırlanan ve bu akşam 28'inci bölümüyle ekranlara gelecek olan Kral Kaybederse'nin yeni bölüm konusu ise şöyle;
Kenan, boşanmanın hemen ardından gelen haciz kararıyla hayatının en sarsıcı dönemine girer.
Evinden ofisine kadar her şeye el konurken, arkadaşlarının desteğiyle daha mütevazı bir eve taşınır. Kontrolün tamamen elinden kaydığını hisseden Kenan, geceleri kabuslarla uyanır, titreme nöbetleri geçirir ve sonunda Dr. Gülser’e giderek çocukluk travmalarıyla ve iflasın ağırlığıyla yüzleşir.
Bu dönemde yeniden ilaç tedavisine başlayan Kenan Baran’ın hayatına Semra adında sürpriz bir kadın girer. Semra’nın sınır tanımayan tavırları, Kenan’ın arkadaşlarında şüphe uyandırırken, Kenan ise çöküşün ortasında bu beklenmedik yakınlığa kapılır.
Öte yandan, Fadi yeni evine yerleşir; düzen kurmaya ve işine yeniden sarılmaya çalışarak yeni hayatına "merhaba" der.
Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Murat Garipağaoğlu, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ömer Duran, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, Şebnem Hassanisoughi ve Aslı Samat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Yapımını OGM Pictures, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sedef Bayburtluoğlu Gürerk, Eylem Akın ve Gizem Çil kaleme alıyor.