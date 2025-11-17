Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ı sarsan haber
17.11.2025 12:51
NTV - Haber Merkezi
Kral Kaybederse yarın akşam 26'ncı bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde; Kenan Baran için dengeler yeniden değişecek.
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, 18 Kasım Salı akşamı 26'ncı bölümüyle ekranlara gelecek.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin yeni bölüm konusu ise şöyle;
Fadi’yi görmeye gittiğinde evi boş bulan Kenan; Fadi’nin taşındığını ve numarasını değiştirdiğini öğrenince büyük bir panik yaşar.
Bir yandan Ozan’la yaşadığı krizi çözmeye çalışırken bir yandan da Fadi’yi bulmak için harekete geçer; ancak kontrol duygusu giderek elinden kaymaktadır.
Bu süreçte Fadi, ailesiyle yeni hayatına başlar. Yeni evine yerleşir, hızla bir işe başvurur ve kabul edilir. Kenan’ın gölgesinden uzak, kendi düzenini kurmaya çok yakındır.
Handan ise Kenan’la yollarını ayırmaya kesin olarak karar verir. Artık gittikçe sıkışmaya başlayan Kenan, Dr. Gülser’le yaptığı seansta çocukluk travmalarıyla yüzleşir; hastanedeki yalnızlığı, annesizliği, babasının ilgisizliği ve diğer acı deneyimler, içindeki karanlığın temelini görünür kılar.
Sonunda toparlanmak için Semihlerle masaya oturduğunda ise her şey yoluna giriyor derken aldığı sarsıcı bir haber bütün dengeleri yeniden değiştirir.
Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Murat Garipağaoğlu, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ömer Duran, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, Şebnem Hassanisoughi ve Aslı Samat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Yapımını OGM Pictures, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sedef Bayburtluoğlu Gürerk, Eylem Akın ve Gizem Çil kaleme alıyor.