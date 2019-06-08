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Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (93. doğum günü)

İngiltere'de Kraliçe ikinci 2. Elizabeth için resmi doğum günü kutlaması yapılıyor. 93 yaşındaki Kraliçe için geçit töreni düzenlendi. (Fotoğraflar: AFP, Reuters)

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    Kraliçe 2. Elizabeth'in 93. yaş günü için Buckingham Sarayı'nda kutlamalar yapılıyor.


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    Tören kıtası yerini alıp resmi geçit düzenlerken 41 top atışı da gerçekleştirildi.


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    1400 askerin katıldığı kutlamalarda halk, Kraliçe'yi balkonda görmek için sarayın etrafında toplandı.


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    Elizabeth'in doğum günü aslında nisan ayında. Ancak geçit töreni havaların daha güzel olduğu haziran ayında yapılıyor.


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    İlk kez 1748'de, kasım ayında doğan Kral 2. George’un geçit töreni, hava muhalefeti nedeniyle haziran ayında yapılmış, zaman içinde kraliyet geleneği haline gelmişti.


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    Kraliçe Elizabeth, tahtta en uzun süre kalan ingiliz hükümdarı ünvanına sahip.
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    İşte gün boyu devam edecek kutlamalardan öne çıkan diğer kareler...
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