Kraliçe 2. Elizabeth için resmi geçit (93. doğum günü)

İngiltere'de Kraliçe ikinci 2. Elizabeth için resmi doğum günü kutlaması yapılıyor. 93 yaşındaki Kraliçe için geçit töreni düzenlendi. (Fotoğraflar: AFP, Reuters)
-
Kraliçe 2. Elizabeth'in 93. yaş günü için Buckingham Sarayı'nda kutlamalar yapılıyor.
-
Tören kıtası yerini alıp resmi geçit düzenlerken 41 top atışı da gerçekleştirildi.
-
1400 askerin katıldığı kutlamalarda halk, Kraliçe'yi balkonda görmek için sarayın etrafında toplandı.
-
Elizabeth'in doğum günü aslında nisan ayında. Ancak geçit töreni havaların daha güzel olduğu haziran ayında yapılıyor.
-
İlk kez 1748'de, kasım ayında doğan Kral 2. George’un geçit töreni, hava muhalefeti nedeniyle haziran ayında yapılmış, zaman içinde kraliyet geleneği haline gelmişti.
-
Kraliçe Elizabeth, tahtta en uzun süre kalan ingiliz hükümdarı ünvanına sahip.
-
İşte gün boyu devam edecek kutlamalardan öne çıkan diğer kareler...
-
-
-
-
-